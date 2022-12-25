الحوسني بطل كأس رئيس الدولة للشطرنج

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بلقب كأس رئيس الدولة للشطرنج «فئة الرجال» في ختام البطولة، التي نظمها النادي بإشراف اتحاد اللعبة، وبالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، واستضاف منافساتها مركز الأعمال «أدنوك» بأبوظبي، وشهدت مشاركة 17 نادياً مثلها 105 من نخبة لاعبي الإمارات، كما توجت وافية درويش المعمري بلقب السيدات، وخطف سعود جابر «الشارقة» لقب الناشئين، أما لقب الفتيات فكان من نصيب عنود عيسى «الشارقة».

توج حسين عبد الله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وعبد الكريم المرزوقي الأمين العام لاتحاد اللعبة، أصحاب المراكز الأولى، وجاءت مراسم التكريم بعد حفل ختام، وألقت اللاعبة فاطمة صالح درويش كلمة نيابة عن اللاعبين، تقدمت خلالها بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كما شكرت نادي أبوظبي والاتحاد على التنظيم المميز، والشركاء على دعمهم وجميع العاملين في تنظيم البطولة.

تنظيم

من جانبه، قال حسين عبد الله الخوري: نحن في نادي أبوظبي نعتز كثيراً بتنظيم هذه البطولة، ونفتخر بأن يكون البطل هذا العام من نادي أبوظبي، بعد مباراة شائقة حبست أنفاس المتابعين في صالة البطولة، بعد أن اضطرت لجنة الحكام لإقامة مباراة فاصلة، بين اللاعبين الحوسني والسدراني، كما نهنئ روضة السركال على حصولها على المركز الثاني، بعد منافسة مثيرة مع وافية درويش، التي نالت لقب البطولة.وقال عبد الكريم المرزوقي الأمين العام لاتحاد الشطرنج: سعداء بإقامة البطولة الغالية، والأهم في روزنامة الاتحاد من جديد، التجمع كان جميلاً لهذا الكم من اللاعبين واللاعبات، والمنافسة جاءت قوية في الفئات الأربع، وشهدنا مستوى متميزاً يبشر بقدوم أبطال عالميين في المستقبل القريب.

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