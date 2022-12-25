«الدراجة الجبلية» تنطلق اليوم في كلباء

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق اليوم سباقات الدراجة الجبلية وهي ثالث البطولات ضمن منافسات البطولة العربية المجمعة للدراجات المقامة في الشارقة ويسدل عليها الستار غداً الاثنين، حيث يقام سباق اختراق الضاحية لمسافة 4 كم في متنزه الحفية في مدينة كلباء لفئة الشابات وفئة الإناث وفئة الإناث تحت 23 سنة، إضافة إلى فئة الشباب.

ويسدل الستار غداً على البطولة العربية بسباقات اختراق الضاحية فئة الناشئين، وفئة الكبار وتحت 23 سنة، وإلى الآن تتصدر الإمارات المنافسات بـ 24 ميدالية ملونة 13 ذهبية و7 فضيات و4 برونزيات، وتأتي الجزائر ثانية بـ 25 ميدالية ملونة 8 ذهبيات و10 فضيات و7 برونزيات.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للدراجات منصور بوعصيبة، سعادته بالنتائج الإيجابية التي تحققت، وهو ما يضمن اتساع قاعدة الدراجين المتواجدين في البطولات من دراجي الإمارات.

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