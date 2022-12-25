«إي إس أبو موسى» نجم كأس مجلس التعاون الخليجي

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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تألقت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في السباق الرابع لمضمار «الشارقة لونجين»، إذ حققت ثنائية عبر «ماهر» لـ«ياس للسباقات» بطل الشوط الأول، و«أسماء الوثبة» بطلة الشوط الثاني. كما توج «إي إس أبو موسى» لعبيد علي مرشد خميس المرر بلقب الشوط الرئيس «كأس مجلس التعاون الخليجي». وشهد السباق الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومحمد مطر الفلاحي نائب رئيس مجلس إدارة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي.

الشوط الأول

ظفر «ماهر» لـ«ياس للسباقات» بلقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر برعاية «مطار الشارقة» وجوائزه 40 ألف درهم، واقتنصت «أسماء الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» لقب الشوط الثاني لـ 1200 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة برعاية «هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي»، وجوائزه 40 ألف درهم.

حقق «الزافي» لعلي العويس لقب الشوط الثالث المخصص للخيول العربية الأصيلة لـ 1200 متر برعاية «هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة»، البالغة قيمة جوائزه 40 ألف درهم، وظفر «منور» لأحمد المزروعي بلقب الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة لـ 1700 متر برعاية «حكومة الشارقة - مجلس الشارقة الرياضي»، وجوائزه 40 ألف درهم، وحقق «مقياس» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط السادس الختامي لـ 1200 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة برعاية «بلدية الشارقة»، وجوائزه 40 ألف درهم.

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