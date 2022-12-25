هجن العاصفة والرئاسة يتألقان في المرموم

المصدر: دبي - البيان

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قاسمت مؤسستا هجن العاصفة وهجن الرئاسة صدارة الأشواط الرئيسية لتحديات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ والتي أقيمت على أرض ميدان المرموم، أول من أمس، ضمن سباقات المرموم، وبلغت مسافة السباق ثمانية كيلومترات وتنافست الأصايل على مدار أربعة عشر شوطاً.

وتمكن مضمر هجن الرئاسة حارب مغير العميمي من الظفر بالناموس في الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات بعد أن قاد «الشاهينية» بتميز واقتدار وبزمن بلغ 12:43:4 دقيقة.وذهبت الصدارة في ثاني الأشواط للثنايا الجعدان المحليات إلى هجن العاصفة وذلك عندما قدم غياث الهلالي «الشاهينية» على القمة بتوقيت وقدره 12:58:3 دقيقة. وظفرت هجن العاصفة بنقطتها الرئيسية الثانية توالياً عن طريق «الشاهينية» التي قادها غياث الهلالي إلى قمة الثنايا البكار المهجنات بزمن وقدره 12:48:1 دقيقة.

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