6 ميداليات ملونة حصاد منتخب الشباب في عربية الجودو بالمغرب

المصدر: وام

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أنهى منتخب الإمارات للشباب للجودو مشاركته في البطولة العربية للعبة التي أقيمت في مدينة مراكش المغربية بمشاركة 13 دولة عربية، بالحصول على 6 ميداليات ملونة، تنوعت ما بين ذهبية للفردي، وفضية للفرق، و4 ميداليات برونزية للفردي.

وجاءت الميداليات عن طريق اللاعب الصاعد جمعة عبد الرحمن وزن فوق الـ100 كجم (ذهبية)، على حساب لاعب المغرب زكريا أزيني.

كما أحرز المنتخب الوطني (فضية الفرق) بعد الخسارة أمام منتخب المغرب في النهائي.

وأحرز كل من لاعبينا سعيد النقبي، أحمد جاسم، حمد الهاشمي، وسلطان الهوتي (الميداليات البرونزية)، في منافسات الفردي للأوزان المختلفة.

وضمت بعثة منتخبنا الوطني محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد باتحاد المصارعة الجودو- رئيس البعثة، وجعفر النخلي المدير الفني للمنتخب، بالإضافة إلى اللاعبين.

وتقدم سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو بالتهنئة إلى لاعبي منتخبنا الوطني والبعثة على ما حققوه من انجازات تضاف إلى سلسلة النتائج الإيجابية لهم، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة المقبلة، وتحقيق المزيد من النجاحات.



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