شرطة دبي تختتم الفعاليات الرياضية لنزلاء المؤسسات العقابية

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، واللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، ختام الأنشطة والفعاليات الرياضية لنزلاء المؤسسة، والتي نظمتها الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومجلس دبي الرياضي، بحضور العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط، والدكتور هارميك سينغ صاحب مجموعة شركات Plan b والشريك لتخطيط وتنفيذ البطولات.

وشهدت الأنشطة إقبالاً كبيراً من النزلاء الذين وجدوا فرصة مثالية لممارسة هواياتهم، حيث شملت المنافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم والبلايستيشن والشطرنج، ومسابقة البيبي فوت، ومسابقة ألعاب التركيز، وشهدت المنافسات مشاركة نزلاء من 18 دولة بالتزامن مع بطولة كأس العالم، إلى جانب فقرات ترفيهية.

وقال العميد مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية، والإصلاحية، إن الإدارة نظمت الأنشطة الرياضية بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بتنظيم بطولة رياضية تحوي مجموعة من الألعاب الجماعية مثل كرة القدم، والكرة الطائرة، بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب الفردية مثل تنس الطاولة، والشطرنج، والبلاي ستيشن، بالتزامن مع كأس العالم المنعقد في قطر، وإشراك النزلاء في المنافسات لانعكاسها الإيجابي على صحتهم ولياقتهم البدنية، ولإثرائها خبراتهم الرياضية والتدريبية.

وأضاف إن تنظيم البطولة جاء استمراراً وتأكيداً على نجاح البطولات السابقة في المؤسسة، مؤكداً حرص شرطة دبي على تأهيل وتدريب نزلاء المؤسسة من خلال حزمة من الفعاليات والأنشطة والبرامج الهادفة لإعداد بيئة صحية واجتماعية ورياضية وثقافية.

وأكد العميد مروان جلفار أن الهدف من الأنشطة الرياضية التي تعقد باستمرار للنزلاء، حماية المجتمع من خلال الرياضة، وتعزيز التعاون بين أفراده من خلال العديد من الفعاليات التي يتم تنظيمها على مدار العام، وبهدف توفير فرصة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتوفير بيئة رياضية صحية داخل هذه المنشآت.

من جانبه، قال العميد علي خلفان المنصوري، إن ما يميز فعاليات شرطة دبي هو التنوع في الأنشطة الرياضية بشكل مستمر، ودعم مختلف شرائح المجتمع، بما فيهم النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية، متوجهاً بالشكر الجزيل لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على دعمه لمختلف الإدارات العامة، لتنظيم مثل هذه الفعاليات المهمة، والتي تسهم في دعم المنظومة الأمنية، كما وجه الشكر لكافة العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية لحرصهم على تقويم سلوك نزلاء المؤسسة.

بدوره، قال الدكتور هارميك سينغ صاحب مجموعة شركات Plan b: «نحن فخورون بشراكتنا مع شرطة دبي في هذه المبادرة لرعاية الصحة البدنية للنزلاء، فنحن نعي الصعوبات والتحديات التي يمرون بها، ونأمل بهذه المنافسات المساهمة في منحهم تجربة إيجابية تعود عليهم بالفائدة وتنمي مهاراتهم وتساعدهم في حياتهم الحالية والمستقبلية».

وفي نهاية الحفل، تُوجت الفرق الفائزة بالميداليات والكؤوس، ووجه اللواء خليل المنصوري كلمة شكر للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية لما لمسه من نقلة نوعية في عملها.

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