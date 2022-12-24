فوز ليوا والجميرا في افتتاح «العام الجديد» للبولو

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز فريقا ليوا بولو والجميرا بولو أمس بملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت في افتتاح مباريات بطولة العام الجديد 2023 للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت بملاعبه الرئيسية برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، لمستوى أقل من 4 هانديكاب، والتي تستمر حتى الجمعة المقبل، وذلك بمشاركة 4 فرق ممثلة في فرق ليوا للبولو، الجميرا بولو، المرموم بولو وصير بني ياس بولو، والتي تقام بنظام الدوري من دور واحد.

وجاء فوز فريق ليوا بولو على المرموم بولو بنتيجة ستة أهداف ونصف مقابل خمسة أهداف مستفيداً من فارق التصنيف برصيد (الهانديكاب) التي وضعت قبل بداية المباراة في رصيده، وقدرها هدف ونصف وقد سجل لفريق ليوا علي المري وريان العجاجي هدفين لكل منهما والكسندرا فيلزر هدفاً.. ولفريق المرموم الشيخة علياء آل مكتوم ومحمد خالد هدفين لكل منهما وبابلو أوركويزا هدفاً.

وفي المباراة الثانية فاز فريق الجميرا بولو على صير بني ياس 5 / 4 بعد أن تقدم فريق الجميرا بهدفين نظيفين، وقد سجل للجميرا بولو فارس اليبهوني ويوسف بن دسمال هدفين لكل منهما واليجيدرو غولاند هدفاً، وسجل لفريق صير بني ياس ناصر الشامسي هدفين، وهدفاً لكل من مريم الحساني ومصعب الونداوي، وأدار مباراتي الجولة الافتتاحية الحكم هوغو بارابوتشي.

وتستأنف مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي للبطولة في الثالثة من عصر الاثنين بلقاء الجميرا بولو مع المرموم بولو والتي تعقبها في الرابعة والربع مباراة ليوا بولو وصير بني ياس بولو، وستحدد نتائج تلك الجولة شكل الدور النهائي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز