العوضي ومورين يحصدان الألقاب في «ملك تايلاند» للدراجات المائية

المصدر: دبي - البيان

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توّجت الإمارات بألقاب بطل الأبطال فئات «محترفين واقف»، و«المبتدئين واقف» عن طريق سعيد العوضي والفرنسي مورين رافاييل من فريق اكس بي جي الإماراتي، كما نال راشد الملا المركز الثاني في الاستعراض الحر، ضمن الجولة الأخيرة لبطولة العالم للدراجات المائية «الجت سكي»، والتي أقيمت برعاية ملك تايلاند في مدينة باتايا، بمشاركة أكثر من 300 دراج من جميع أنحاء العالم.

واستكمل الصاعد سعيد العوضي «16 عاماً» مشوار تألقه في البطولات الخارجية وسط منافسة قوية وشرسة من عشاق السرعة في الرياضات البحرية، حيث أضاف إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات، وذلك تتويجاً للتطور اللافت الذي تشهده هذه الرياضة على مستوى الدولة، بينما تابع الفرنسي مورين رافاييل من فريق اكس بي جي الإماراتي الأداء القوي لأبطال الدولة، ليحصد المركز الثاني في البطولة وذلك بعد منافسة مثيرة مع 5 متسابقين.

وتوجه جمال الجناحي عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات المائية بالشكر والامتنان إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على دعمه لتأسيس وبناء المنتخبات الوطنية، وحرصه على ترسيخ الرؤى التي تستشرف مستقبل هذه الرياضة، وتوفير جميع المعطيات التي كان لها الأثر الكبير في التطور الفني للمنتخبات الوطنية، وذلك على نحو مهد الطريق للوصول إلى منصات التتويج العالمية.

وأوضح الجناحي أن الإمارات شاركت في هذه البطولة بخمسة لاعبين قدموا صورة مشرفة للتطور الكبير الذي تشهده الرياضات البحرية في الدولة، وذلك ضمن واحدة من أقوى بطولات العالم للدراجات المائية، بما يتماشى مع التوجهات التي ترسخ الاستراتيجية الرياضية للوصول بأبناء الإمارات إلى أفضل المراكز على مستوى العالم.

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