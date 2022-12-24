«IFBB» للأجسام تبحث سبل التعاون مع «أولمبيا» الشارقة

المصدر: دبي- فائز بجبوج

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بحثت إدارة أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام IFBB بدبي سبل التعاون مع إدارة مجمع أولمبيا الرياضي بالشارقة، وذلك خلال الزيارة التفقدية، التي قام بها وفد الأكاديمية، برئاسة العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية للمجمع الرياضي.

وكان جاسم آل علي الرئيس التنفيذي لمجمع أولمبيا الرياضي بالشارقة في استقبال وفد الأكاديمية، خلال مراسم افتتاح أحد الأقسام الجديدة في المجمع، حيث رافق الوفد في جولة تفقدية في المجمع، الذي يعتبر الأكبر من نوعه ليس على مستوى دولة الإمارات فقط، بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بما يحتوي من أقسام متنوعة لممارسة كل رياضات اللياقة البدنية، وبناء الأجسام والكروس فيت والبادل تنس هذا بخلاف الأقسام الخدمية الأخرى، التي تهم الرياضيين، والتي تميز المجمع الرياضي، وتجعله من المراكز الرياضية المتكاملة.

إشادة

وأثنى رئيس الأكاديمية على ما يتمتع به مجمع أولمبيا الرياضي بالشارقة، واعتبره نموذجاً متكاملاً فريداً من نوعه على مستوى الدولة، مبدياً سعادته بوجود مثل هذه المجمعات داخل دولة الإمارات.

ووعد إدارة المجمع بدعوة الدكتور رفائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي لزيارة مجمع أولمبيا الرياضي بالشارقة في أقرب وقت ممكن، لبحث كل سبل التعاون بين الاتحاد الدولي لبناء الأجسام IFBB ومجمع أولمبيا، وبحث سبل استغلال إمكانات المجمع الرياضي لخدمة رياضة بناء الأجسام وكل رياضات اللياقة البدنية والفتنس.

شكر

في الختام حرص الكابتن جاسم آل علي على توجيه الشكر الجزيل لوفد أكاديمية الاتحاد الدولي IFBB على زيارته لمجمع أولمبيا الرياضي بالشارقة، مشيداً بدور الأكاديمية في صقل وتدريب وتأهيل المدربين والمتخصصين في رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية في الإمارات والشرق الأوسط.

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