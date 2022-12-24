الحوسني بطلاً لكأس رئيس الدولة للشطرنج .. والمعمري تعانق لقب السيدات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قاد عمران الحوسني ناديه أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، إلى أول ألقابه في كأس رئيس الدولة للشطرنج لـ(الرجال)، الذي توج به أمس (الجمعة) في ختام البطولة التي نظمها النادي بإشراف اتحاد اللعبة، وبالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي وشركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك)، واستضاف منافساتها مركز الأعمال (أدنوك) بأبوظبي، بمشاركة 105 لاعبين ولاعبات من 17 نادياً.

وجاء تتويج الحوسني بعد سباق مثير على اللقب مع عمار السدراني (الفجيرة)، امتد بينهما إلى مباراة فاصلة، ليفوز الحوسني باللقب، وتذهب الوصافة إلى السدراني، بينما حل محمد سعيد يليلي (الفجيرة) ثالثاً.

وتوجت وافية درويش المعمري بلقب السيدات، ونالت روضة السركال (أبوظبي) الوصافة، وجاءت حنان خليل (الشارقة) في المركز الثالث، وخطف سعود جابر (الشارقة) لقب الناشئين، وحل ثانياً سالم البلوشي (اتحاد كلباء) وثالثاً محمد يوسف آل علي (الفجيرة)، أما لقب الفتيات فكان من نصيب عنود عيسى (الشارقة)، ونالت حنين جمال (دبي) مركز الوصافة، وموزة الشامسي (العين) المركز الثالث.

وقام حسين عبدالله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وعبد الكريم المرزوقي الأمين العام لاتحاد اللعبة، بتتويج أصحاب المراكز الأولى .

وجاءت مراسم التكريم بعد حفل ختام مبسط، استهل بالنشيد الوطني ثم عرض فيلم وثائقي لأهم لحظات البطولة، قبل أن تلقي اللاعبة فاطمة صالح درويش كلمة نيابة عن اللاعبين، تقدمت خلالها بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، على دعم سموه للرياضة والرياضيين في مختلف الألعاب كما شكرت نادي أبوظبي والاتحاد على التنظيم المميز، والشركاء على دعمهم وجميع العاملين في تنظيم البطولة.

من جهته قال حسين عبد الله الخوري : " نحن في نادي أبوظبي نعتز كثيراً بتنظيم هذه البطولة، ونفتخر بأن يكون البطل هذا العام من نادي أبوظبي، بعد مباراة شيقة حبست أنفاس المتابعين، واضطرت لجنة الحكام لإقامة مباراة أخرى فاصلة، بين اللاعبين الحوسني والسدراني، ونهنئ أيضاً ابنة النادي روضة السركال حصولها على المركز الثاني في بطولة السيدات، بعد منافسة مثيرة مع وافية درويش التي نالت اللقب.

وأضاف : " نشكر جميع اللجان العاملة في البطولة، كما نشكر أدنوك على الاستضافة ومجلس أبوظبي الرياضي الشريك الاستراتيجي، ولجنة الحكام والفنية ".

وتوجه الخوري بالشكر إلى جميع الأندية المشاركة كما ثمن المستوى الذي قدمته البطولة، وبشكل خاص بطولة الفتيات التي أبرزت لاعبات لهن المستقبل الواعد في اللعبة على مستوى البطولات العربية والعالمية، وقال: " بنت الإمارات أثبتت مقدرتها على المنافسة في شتى المجالات الرياضية، وفي لعبة الشطرنج التي انطلقت فيها منذ ثمانينات القرن الماضي وبرعت فيها".

من جانبه قال عبد الكريم المرزوقي الأمين العام لاتحاد الشطرنج: " سعداء بإقامة البطولة الغالية والأهم في روزنامة الاتحاد من جديد، التجمع كان جميلاً لهذا الكم من اللاعبين واللاعبات، والمنافسة جاءت قوية في الفئات الأربع، وشهدنا مستوى متميزا يبشر بقدوم أبطال عالميين في المستقبل القريب. نشكر نادي أبوظبي على التنظيم والاستضافة المميزة، وجميع المشاركين والمنظمين والحكام، مشيرا إلى استمرار النشاط في الفترة المقبلة، حيث نتطلع لأن تحقق بطولة الإمارات للفرق التي يستضيفها نادي دبي للشطرنج وتنطلق الإثنين المقبل النجاح نفسه.

وأهدى عمران الحوسني بطل الرجال، اللقب الغالي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، معبرا عن فخره الشديد بهذا الإنجاز الذي يتحقق للمرة الأولى له ولناديه، وتوجه بالشكر إلى والده على دعمه ومساندته المستمرة، والذي ساهم في تألقه في اللعبة بشكل عام وفي هذه البطولة الغالية على وجه الخصوص.

وقال عمران: " المنافسة كانت صعبة ومثيرة حتى اللحظات الأخيرة، والجميع قدم مردوداً مميزاً، والسباق كان قوياً من الجولة الأولى وحتى التاسعة، وهذا شكل حافزاً قوياً لي خاصة أنني واجهت لاعبين كبار في الشطرنج ".

وأضاف : “ الشكر لنادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على التنظيم الاحترافي، والذي ليس غريباً عليه ويمتد الشكر لاتحاد اللعبة ولكل المشاركين والمنظمين والحكام ” .

من جانبها عبرت وافية درويش المعمري المتوجة بلقب السيدات، عن فخرها وسعادتها بالفوز، وعودتها من جديد لتتوج بهذه البطولة العزيزة على قلوب الجميع، وقالت:“الأجواء كانت حماسية والجميع استمتع على مدار أسبوع بالبطولة التي يشكر نادي أبوظبي والاتحاد على تنظيمها المميز والرائع ” .

وعن إحساسها بعد أن تخلت عن الصدارة بالجولة الرابعة لحساب روضة السركال، قبل أن تعود وتمسك بالقمة من جديد، قالت: "شعرت بالقلق لكنني تمكنت من حصد النقاط مجدداً حتى الجولة الأخيرة وأنا فخوره بهذا الإنجاز".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز