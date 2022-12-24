68 ميدالية ملونة للرياضة الإماراتية في 3 دورات كبرى

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تعددت إنجازات الرياضة الإماراتية في 2022، بعد تعافي العالم من آثار فيروس كورونا، ليكون النجاح الأكبر برفع علم الدولة في 3 دورات كبرى خلال العام الجاري، وحصدت الرياضة الإماراتية في تلك الدورات، 68 ميدالية ملونة، بواقع 23 ذهبية، و19 فضية، و26 برونزية، وفي مقدمة تلك الدورات، دورة الألعاب الخليجية بالكويت من 16 إلى 31 مايو الماضي، ونجح خلالها رياضيو الإمارات في التتويج بـ50 ميدالية ملونة، بواقع 18 ذهبية، و16 فضية، و16 برونزية، وتحققت ذهبية السلة بصعوبة، وجاءت على حساب الكويت صاحب الأرض في نهائي مثير انتهى بنتيجة 76 - 73.

«ألعاب التضامن الإسلامي»

وحققت الرياضة الإماراتية، نتيجة بارزة، في النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، والتي أقيمت بمدينة قونيا في تركيا أغسطس الماضي،بحصولها على أكبر عدد من الميداليات مقارنة بكل النسخ السابقة، وبرصيد 10 ميداليات ملونة، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات، وحلت الإمارات في المركز 15 بجدول الترتيب العام، وجاءت حصيلة الميداليات عن طريق 3 ألعاب ، هي الدراجات الهوائية، الجودو، والقوس والسهم لأصحاب الهمم.

دورة الألعاب العالمية

وشاركت الإمارات بـ 13 لاعباً ولاعبة في 4 ألعاب في النسخة 11 من دورة الألعاب العالمية في برمنغهام بالولايات المتحدة ، والتي أقيمت خلال الفترة من 7 إلى 17 يوليو الماضي، وشارك فيها 3600 رياضي من 100 دولة،وحصدت الإمارات 8 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين، وفضية، و5 برونزيات، وحلت في المركز 28، واحتلت الإمارات المركز 56 في جدول الدول المشاركة، بعدما سبق وحلت في المركز 66 في النسخة العاشرة من الدورة عام 2017.

9 ميداليات للرجبي

حصد الرجبي الإماراتي، 9 ميداليات عربية وآسيوية، لتكون اللعبة الأولمبية الجماعية الوحيدة في الدولة، والتي تحقق هذا الإنجاز خلال 2022، وكانت البداية، برونزية البطولة العربية للسيدات لسباعيات الرجبي بتونس من 25 إلى 27 فبراير، وذهبية الرجال وفضية السيدات لبطولة آسيا لسباعيات الرجبي بتايلاند من 9 إلى 11 أبريل، وبرونزية بطولة كأس آسيا للسيدات لسباعيات الرجبي بإندونيسيا من 5 إلى 7 يوليو 2022.

وشهدت الحصيلة، ذهبية لمنتخبي الشباب والشابات في البطولة الآسيوية للشباب والشابات تحت 20 سنة بأوزبكستان من 3 إلى 7 نوفمبر، وتعتبر أول ميدالية ذهبية قارية في لعبة جماعية أولمبية للمرأة في تاريخ رياضة الإمارات، وكذلك الميدالية الفضية لكأس آسيا لسباعيات الرجبي للرجال بالعين من 26 إلى 27 نوفمبر، وذهبية البطولة الآسيوية للناشئات تحت 18 سنة بنيبال من 10 إلى 11 ديسمبر، وفضية البطولة الآسيوية للناشئين تحت 18 سنة بنيبال خلال من 10 إلى 11 ديسمبر الجاري.برونزية آسيوية للطائرة

وحل المنتخب الوطني للسيدات للكرة الطائرة، ثالثاً في بطولة غرب آسيا الأولى للسيدات بالأردن، ونال الميدالية البرونزية بعد فوزه 3-2 على نظيره العراقي في مباراة ماراثونية بالبطولة، والتي شهدت مشاركة 10 منتخبات، وهي الإمارات، لبنان، الأردن، العراق، الكويت، سوريا، قطر، عمان، فلسطين والسعودية.

وقاد منتخب الإمارات ، المدرب المصري عصام عبد المعطي، وساعده المدربة نعيمة بنت عامر، وضم 14 لاعبة، وهن علياء ناصر، منى حيدر، أسماء أحمد، منى عباس، حصة الشامسي، فاطمة خالد، مروة حديد، ندوة وسيم، سمية الحمودي، بدور الحمادي، سميحة حسن، مروة خالد، مشاعل سالم ولطيفة الكعبي.

03 حصد منتخبنا الوطني 3 ميداليات في البطولة العربية الأولى لألعاب الماء، بالقاهرة، إذ أحرزت سباحة منتخبنا ميرة عبد الله الشحي، فضية سباق 200 متر فراشة، وبرونزية 50 متر فراشة تحت 15 سنة، فيما حصل سالم غالب، على برونزية سباق 100 متر فراشة.09 حققت كرة الطاولة الإماراتية، 9 ميداليات فضية وبرونزية على صعيد المراحل السنية خلال 2022، وتضمنت الفوز بـ 4 ميداليات فضية، و3 برونزيات في بطولة غرب آسيا للمنتخبات في الأردن، وحصل منتخبنا على فضية الفرق تحت 13 سنة، ونال علي الحواي فضيتي مسابقتي فردي الأشبال تحت 11 سنة، والناشئين تحت 13 سنة، وشارك زميله منصور عبد الله، في الفوز بفضية زوجي الناشئين تحت 15 سنة، فيما فاز منتخبنا ببرونزيتي الفرق تحت 11 و12 سنة، واللاعبين محمد المسيبي وراشد سعيد في زوجي الأشبال تحت 11 سنة.

وحصل يوسف الحواي، على فضية وبرونزية في فردي الأشبال تحت 11 سنة بالترتيب في بطولتي تونس وجورجيا الدوليتين للشباب والناشئين.06 جمع منتخبنا الوطني للبولينغ، 6 ميداليات في البطولة العربية للرجال في مصر خلال أغسطس الماضي، منها 3 ذهبيات عليها «الأبيض» في الثلاثي، وفي الفرق وفي المجموع العام، وحصل على فضيتي مسابقتي الزوجي والماسترز.

إنجاز تاريخي لهوكي الجليد

حقق منتخب الإمارات لهوكي الجليد إنجازاً تاريخياً، بفوزه بكأس العالم للمستوى الثالث (أ)، بعد فوزه على لوكسمبورغ 8 - 1 في المباراة الأخيرة، ليحقق العلامة الكاملة (12 نقطة من 4 مباريات)، وكان الفوز على تركمانستان 10-4 بداية المشوار، وتوالت الانتصارات بالفوز على الصين تايبيه 10-2، وتركيا 13-4. ويعتبر منتخب الإمارات، أول منتخب عربي يتوج باللقب العالمي، كما أن عروضه أثبتت علو كعبه على المستوى الدولي، ليرتفع تصنيفه إلى المركز الأول عالمياً في هذا المستوى، بعد أن كان في المركز الخامس.

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