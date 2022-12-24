تنافس ساخن على لقب كأس آل مكتوم للتجديف اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تتجه الأنظار عند الساعة الثالثة من عصر اليوم إلى قناة دبي المائية التي تشهد إقامة منافسات النسخة السادسة والعشرين من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً؛ أغلى بطولات موسم التجديف المحلي، ومسك ختام فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في عام 2022.

وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التحضيرات والتجهيزات كافة لإنجاح التظاهرة الكبيرة بالتعاون والتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، حيث سيتحول موقع السباق في ممشى الجداف إلى قرية مهرجان تراثي بحري يمتزج بالحداثة من خلال الفعاليات المتنوعة والمفاجآت التي أعلن عنها النادي بالتعاون مع عدد من الجهات.

ويشارك في الحدث الكبير 30 قارباً تمثل نخبة القوارب من أصحاب المراكز الأولى في الترتيب العام لبطولة دبي 2022-2023 والتي أسدل الستار عليها مؤخراً حيث ستتنافس على اللقب الغالي لفئتين الأولى (الفئة المحلية) التي تجمع أبرز الأسماء اللامعة في هذه الرياضة و(الفئة المفتوحة) المخصصة للأشقاء من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وقوارب الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية. وسيتنافس 20 قارباً في شوط الفئة المحلية الذي سينطلق في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم ويجمع القوارب العاصفة 36 (متصدر الترتيب وبطل الجولتين الأولى والثانية) وأطلس 39 ودلما مارين 7 وقاربي رأس الخيمة 45و28 وقاربي دبي 51و5 والذهب 65 و66 والطرف 80 ووادي سهم 2 وعناد 6 والبرق 15 والشارقة 32 وبرق 61 وثوبان 10 ومزاحم 70 والجير 69 ووادي السيجي 11 وجلفار 55.

وسيجمع الشوط الثاني في أمسية كأس آل مكتوم 10 قوارب تمثل نخبة الأقوياء في منافسات شوط (الفئة المفتوحة) يتقدمها القارب رقم 89 (أف 3) متصدر ترتيب هذه الفئة وعهد عمان 44 (بطل الجولة الثانية) وكي أتش كي 54 (بطل الجولة الأولى) والمطاف 46 وعمان 96 وفيكتوريوس 53 وفش فارم 89 وقاربا القيادة العامة لشرطة دبي 3 و30 إضافة إلى القارب (من جميرا) 4.

1998

ويعد سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً من أقدم وأعرق المنافسات الرياضية البحرية التراثية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حيث انطلق السباق موسم 1997-1998 بعد موسم واحد من إشهار فئة القوارب المحلية 30 قدماً التي تأسست موسم 1996-1997 بعدما طرح المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- فكرة السباق.

وشهدت مسيرة سباق كأس آل مكتوم للقوارب تطوراً من عام إلى آخر في ظل اهتمام المسؤولين والإقبال المتزايد من أهل البحر حيث تستقطب أفضل القوارب في الموسم للتنافس على أقوى السباقات وأغلى البطولات في موسم التجديف، حيث يعد الفوز والتتويج في السباق فخراً لصاحبه وإنجازاً كبيراً يعد مسكاً لختام مشوار المشاركات في كل موسم.

وعلى مدار 25 عاماً مضت شهدت البطولة بروز عدد من الأسماء الكبيرة في هذه الرياضة حيث تحمل قوارب (الذهب) الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس آل مكتوم منذ تأسيس الحدث موسم 1997-1998 برصيد 6 مرات مواسم 2000-2001 و2001-2002 و2002-2003 و2003-2004 و2004-2005 و2011-2012.

ويحتل القارب العماني (شناص) المركز الثاني في عدد مرات الفوز بخمس مرات مواسم 2010-2011 و2012-2013 و2014-2015 و2016-2017 و2017-2018، فيما حقق القارب (الياه) اللقب ثلاث مرات مواسم 2005-2006 و2006-2007 و2007-2008، ونال القارب المايدي الفوز باللقب مرتين موسمي 1998-1999 و1999-2000 وأيضاً القارب البحريني (كي أتش كي) موسم 2020-2021 وموسم 2021-2022 (الفئة المفتوحة).

وحصل على شرف الفوز باللقب الكبير لمرة واحدة القوارب الباز بطل النسخة الأولى موسم 1997-1998 ودبي موسم 2008-2009 ووادي السيجي موسم 2009-2010 ومزاحم موسم 2013-2014 وتكرير موسم 2015-2016 والقرطاسي موسم 2018-2019 وعمان موسم 2019-2020 والعاصفة موسم 2021-2022.

2.7

يقام السباق الكبير في مسار انسيابي في مجرى قناة دبي المائية بالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية وبمحاذاة ممشى الجداف باتجاه مدخل خور دبي عند (واجهة دبي كريك هاربور) لمسافة تزيد عن 2.7 كلم حيث يمنح الموقع الفرصة لعشاق هذه الرياضة من متابعة السباق عن كثب وتقديم الدعم والتشجيع للقوارب المشاركة.

تغطية مباشرة

تقدم مؤسسة دبي للإعلام خدمة متميزة لعشاق الرياضات البحرية ومحبي السباقات المحلية التراثية عبر قناة دبي الرياضية اليوم من خلال أحداث وتفاصيل سباق كأس آل مكتوم في نسخته السادسة والعشرين على الهواء مباشرة عبر فريق عمل القناة بإشراف عبدالخالق آل خميس ولمسات المخرج محمد سعيد الكتبي وصوت المعلق المتميز عبدالله سويدان والمذيع يوسف إبراهيم.

30

ويرافق السباق اليوم تظاهرة في موقع السباق في منطقة الجداف حيث ينظم النادي بالتعاون مع (باور فيت) للأنشطة الرياضية منافسات تحدي التجديف الافتراضي بين أكثر من 200 متسابق ومتسابقة من محبي اللياقة البدنية سيتنافسون على مجموع جوائز تزيد على 30 ألف درهم في ثلاث فئات رجال (مفتوح) وسيدات (مفتوح) ومواطنين.

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