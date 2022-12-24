42000 مشجع يتابعون دوري التنس العالمي في 6 أيام

المصدر: دبي - البيان

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حققت النسخة الأولى من دوري التنس العالمي الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي أكبر انطلاقة لبطولة رياضية جديدة، وسجلت النسخة الأولى من الدوري العالمي الذي ولد في دبي ووصل إلى العالم خلال أيام قليلة، أرقاماً كبيرة من عدد الحضور الجماهيري الذي يزيد على 42 ألف متفرج خلال 6 أيام، وكذلك في القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث، التي بلغت 125 قناة في مختلف القارات، وجائزة الدوري الكبرى التي تبلغ مليون درهم للفريق البطل و500 ألف درهم للفريق صاحب المركز الثاني، وأيضاً في التفاعل الإيجابي للاعبين والجمهور مع المباريات التي تقام بنظام لعب مشوق يضمن المتعة للجمهور وإقامة ثلاث مباريات متنوعة في كل يوم.

ووصلت النسخة الأولى من البطولة إلى مرحلة الحسم وتتويج الجهود وحصد الجائزة الكبرى، حيث تشهد كوكا كولا أرينا، التي تستضيف جميع المنافسات اليوم قمة المواجهات وأقوى المباريات يخوضها لاعبو الفريقين اللذين جمعا أعلى النقاط في نهاية المرحلة التأهيلية.

وبإقامة مباريات اليوم يرتفع عدد المشاهدين في البطولة إلى أكثر من 42 ألف متفرج، حيث تم بيع جميع التذاكر من الإعلان عن البطولة والبالغة 7000 كرسي في مختلف الدرجات، وذلك بفضل مستوى التنظيم ومكانة اللاعبين وروعة المكان في قلب دبي، فيما ساهم النجاح التنظيمي الكبير ومستوى الأداء العالي للاعبين واللاعبات المشاركين والذين يعدون من نخبة المحترفين في العالم، وكذلك الحضور الجماهيري الكبير والاهتمام الإعلامي المحلي والعالمي للنسخة الأولى من البطولة، ساهم في إعلان المنظمين بالاتفاق مع مجلس دبي الرياضي عن تنظيم النسخة الثانية من الحدث في المكان والزمان ذاتهما من العام 2023.

شكر

وقدم راجيش بانجا، رئيس مجلس إدارة الدوري العالمي للتنس الشكر لمجلس دبي الرياضي على تعاونه في تنظيم الحدث وتوفير سبل إنجاح وظهوره بالشكل الرائع، كما تقدم بالشكر إلى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل ونجم رياضة التنس سابقاً الذي افتتح الحدث بمباراة استعراضية جميلة أمام نجم التنس الأشهر في العالم حالياً الصربي نوفاك جوكوفيتش، وشكر أيضاً الشركات الراعية التي دعمت تنظيم الحدث واللاعبين.

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