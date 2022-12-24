شرطة دبي تنظم الملتقى الرياضي الأول للشركاء

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، ممثلة في إدارة العلاقات المجتمعية، الملتقى الرياضي الأول للشركاء، وذلك بناءً على توجيهات معالي القائد العام لشرطة دبي، ببناء شراكات فاعلة وهادفة بين القطاعين الحكومي والخاص، للعمل ضمن فريق واحد، بما يحقق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع.

وقال العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، إن تنظيم الملتقى جاء بتوجيهات من معالي القائد العام لشرطة دبي، بهدف الالتقاء بالشركاء وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك معهم من خلال عقد ملتقى رياضي مجتمعي، وإن شرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً بتفعيل الشراكات واستثمارها بما يساهم في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الرئيسية والمساندة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز