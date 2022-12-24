نجاح باهر لماراثون زايد الخيري بالإسكندرية

المصدر: الإسكندرية - وام

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حققت النسخة السابعة من ماراثون زايد الخيري بجمهورية مصر العربية، التي أقيمت صباح أمس بالإسكندرية، نجاحاً كبيراً في ظل الإقبال الكبير على المشاركة، الذي فاق التوقعات، خصوصاً بعد تجاوز عدد المتسابقين 30 ألف متسابق.

وانطلق السباق من أمام استاد الإسكندرية الدولي (أقدم استاد في مصر وأفريقيا) الذي تأسس عام 1929، وسبقته في التأسيس بوابة الماراثون التي استقبلت المتسابقين بـ 7 سنوات، حيث احتفلت إدارة الاستاد هذا العام بمرور 100 سنة على تأسيسها، تحت اسم بوابة الماراثون.

حضر فعاليات السباق وشارك في تتويج الفائزين بالمراكز الأولى الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لماراثون زايد الخيري، ومريم الكعبي سفيرة الإمارات في جمهورية مصر العربية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، واللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية المصرية، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وفهد عبد الرحمن بن سلطان مساعد الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد محمد هلال الكعبي عضو اللجنة المنظمة العليا للماراثون، وهبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، ولفيف من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة المصرية ومحافظة الإسكندرية، ومجلس أبوظبي الرياضي.

وفاز بالمركز الأول لمسافة 10 كم رجال سالم أحمد سالم، وحل نور الدين أبو ماكر في المركز الثاني، وعبدالله عادل ثالثاً، وفي فئة السيدات حلقت بالمركز الأول أمينة بخيت، وجاءت بسملة عبد الحميد في المركز الثاني، وجهاد مصطفى في المركز الثالث.

وفي فئة الرجال أصحاب الهمم فاز بالمركز الأول وليد جابر، وحل ثانياً هيثم عادل، وثالثاً محمد رشاد.. أما في فئة السيدات صاحبات الهمم، فقد فازت هدى أحمد بالمركز الأول، وأمل عبد العزيز بالمركز الثاني، وسما أيمن حداد بالمركز الثالث.

وانطلق السباق في تمام الساعة السابعة صباحاً، بمشاركة واسعة من كل أطياف وشرائح الشعب المصري، تعبيراً منهم عن حب وتقدير مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والذي يحمل الماراثون اسمه، وكانت المنافسة قوية في مختلف الفئات، وتضمن السباق فئتين لأصحاب الهمم رجال وسيدات وكبار السن لمسافة 2 كم، وفئتي الشباب والسيدات لمسافة 10 كم تبدأ وتنتهي أمام استاد الإسكندرية الدولي.

وعبر الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي عن سعادته بالنجاح اللافت للنسخة السابعة، وتقديره لدور شركاء النجاح من مجلس أبوظبي الرياضي، ووزارة الشباب والرياضة المصرية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومحافظة الإسكندرية.. وقال: نتوجه جميعاً بالشكر والعرفان والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب فكرة ومبادرة إطلاق الماراثون في عام 2001 وراعي الرياضة والرياضيين في الدولة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة على دعمه الكبير للماراثون ومتابعته الحثيثة، كما نتوجه بالشكر إلى القيادة السياسية في مصر برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لرعايته الماراثون والتي ساهمت في إنجاحه، وخروجه بأفضل صورة، وبلا شك فإن علاقة الإمارات ومصر دائماً في ازدهار وتطور، ونموذج يحتذى به في الأخوة والصداقة والشراكة والتعاون، حيث يأتي الماراثون لتعزيز وتعميق تلك العلاقات، وتجسيد مشاعر الود والإخاء والتكامل والسلام والتسامح.

نقلة نوعية

وأضاف: النسخة السابعة تمثل نقلة نوعية في مسيرة الماراثون بجمهورية مصر العربية، حيث إنها قدمت الجديد على كل المستويات، التنظيمية والترويجية والتكنولوجية، بالإضافة إلى الأرقام الهائلة في أعداد المشاركين، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة ستبدأ فوراً في الإعداد والترتيب للنسخة المقبلة في مصر مع شركائها المنظمين في وزارة الشباب والرياضة، والمحافظة الجديدة التي ستستضيف النسخة الثامنة.

وقال: ننتهز هذه الفرصة للإعلان عن انضمام دولة الهند الصديقة للدول التي تستضيف الماراثون، وهي الإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية مصر العربية، على أن يتم تحديد مكان وزمان انطلاق نسخة الهند بعد التشاور مع الشركاء هناك، والإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالنسخة الأولى عندما تكتمل الصورة.

وأشادت مريم خليفة الكعبي سفيرة الإمارات في جمهورية مصر العربية بالنجاح الكبير للماراثون وأهدافه النبيلة، ورسالته السامية التي تعبر خير تعبير عن دولة الإمارات المعطاءة، التي لا تدخر قيادتها الرشيدة جهداً في مساعدة المحتاجين، وتقديم يد العون لكل الأشقاء والأصدقاء، والانفتاح على الجميع، خصوصاً في البرامج الخيرية والإنسانية.

أهداف

من جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، عن سعادته بالنجاح الذي شهدته النسخة السابعة، مؤكداً أن هذا ليس مستغرباً على حدث يحظى برعاية واهتمام القيادة السياسية في مصر، والتي توفر له كل مقومات النجاح، وقال: الماراثون يثبت في كل دورة قيمته ويعلي من أهدافه، بما يحقق المصالح المشتركة لكل الأطراف.

وأضاف صبحي: الماراثون نموذج في التعاون بين دولتين يربطهما الحب والأخوة، وكذلك نموذج في الشراكة بين كل الجهات القائمة عليه، فالجميع هدفه النجاح ولا مجال لغير ذلك، ولذلك كان من المنطقي أن يتزايد النجاح والطموح، مؤكداً أن ماراثون زايد أصبح علامة فارقة في الأحداث التي تجمع بين الرياضة والعمل الخيري والإنساني، وماركة مسجلة لها في كل أنحاء العالم.

وأبدى وزير الشباب والرياضة المصري سعادته واعتزازه بالحدث الكبير، معتبراً الماراثون عيداً يجمع مصر والإمارات ويزيد من أواصر المحبة والإخاء، وقال إن الماراثون سيواصل عطاءه بعدما حقق نجاحات من الصعب إغفالها، مشيراً إلى أن كل أعضاء اللجان العاملة والمشاركة في تنظيم الماراثون يدركون جيداً أن النجاح من نسخة إلى أخرى يزيد عليهم المسؤولية، ويفرض علينا الالتزام بمعايير متميزة، وتوقع مزيداً من النجاح والتميز في النسخ المقبلة، بعد أن اعتادت اللجان المنظمة أن تقدم الجديد في كل عام.

ريادة

وأشار عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل ريادتها في تبني المبادرات الخيرية الداعمة لعون الجميع في شتى بقاع الأرض، انطلاقاً من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال العواني: يعكس الماراثون القيم الأصيلة التي يعيشها الجميع في الإمارات، ويقام الماراثون هذا العام في الإسكندرية، مجسداً عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الإمارات مع مصر، والمصير المشترك الذي تعيشه القيادتان والشعبان.

وأضاف العواني: حققنا العديد من النجاحات بعد الختام الناجح للماراثون بمشاركة أكثر من 30 ألف عداء وعداءة، فقدمنا المساعدة لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق لاستكمال مشوارهم الإنساني المهم، وشجعنا الآلاف على جعل الرياضة أسلوباً للحياة اليومية.

وهنأ العواني جميع الفائزين في الماراثون مقدماً الشكر لجميع الجهات التي شاركت في تنظيمه، مبيناً أن الماراثون سيستمر عاماً بعد عام في تقديم يد العون لكل محتاج ومستحق، ليبرهن أن الرياضة محرك رئيس وعامل أساس نحو الخير والإنسانية والتقدم والنماء.

وقال العواني: يوماً بعد يوم نثبت أن الخبرات الإماراتية في تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية قادرة على التميز والتألق، وجاهزة لتنظيم الفعاليات الكبرى، مدعومة بالعلم والمعرفة، والجهود الكبيرة التي تهدف إلى إعلاء راية الإمارات في كل أنحاء العالم.

أجهزة طبية

وأوضح فهد بن سلطان من هيئة الهلال الأحمر أن الهيئة فخورة بتقديم 30 رحلة عمرة مزدوجة، كل واحدة لشخصين من أهل مصر، ممن يتم اختيارهم بالسحب الإلكتروني من المشاركين، حباً وتقديراً منها للأشقاء في مصر ومساهمة في دعم ماراثون زايد الخيري الذي يحمل اسماً غالياً على الجميع، وأن الهلال الأحمر الإماراتي سوف يقدم أجهزة طبية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق؛ المستشفى الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط الذي يقدم العلاج بالمجان لكل أنواع الحروق والمجهز لاستقبال كل الحالات بأعداد كبيرة.

حرص

أكد وليد جابر بطل ماراثون زايد الخيري لفئة الرجال أصحاب الهمم، أنه يحرص كل عام على المشاركة في ماراثون زايد الخيري طوال النسخ الست الأخيرة، وأنه حقق المركز الأول في 4 نسخ، والثاني في واحدة، والرابع في واحدة، وأنه سيستعد من الآن للمشاركة في النسخة المقبلة، للمنافسة على المركز الأول، خصوصاً أنه أول الجمهورية في مصر، وينافس على المراكز الأولى في البطولات العربية والأفريقية، وأن ميدالية ماراثون زايد تبقى لها مكانة خاصة لديه، لأنه يحب دولة الإمارات ومؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

6 أشهر

توجه سالم أحمد سالم بطل الماراثون في فئة الـ 10 كم بالشكر للإمارات على تنظيم هذا الماراثون السنوي، مشيراً إلى أنه يتدرب منذ 6 أشهر متواصلة للوصول إلى هذه اللحظة، وأنه وعد أسرته مساء أمس بالعودة لهم بالميدالية الذهبية التي تحمل صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» حبيب كل المصريين.

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