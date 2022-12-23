ظفار يهزم المصنف الأول في «أساتذة الجودو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حرمت الإصابة لاعب منتخبنا الأول للجودو ظفار كوسوف من الفوز بميدالية ببطولة الأساتذة الكبرى للجودو في مدينة القدس، والتي أقيمت بمشاركة نخبة من الأبطال المصنفين عالمياً، والتقى ظفار مع كوتسويف زليم بطل أذربيجان في ملحق الميدالية البرونزية إلا أنه خسر الميدالية في آخر وقت المباراة، وتم وضع قدمه اليسرى في الجبس عقب المباراة مباشرة بعد خضوعه لكشف بالأشعة، وفاز ظفار خلال مشواره بالبطولة على الهولندي مايكل كوريل المصنف الأول والمرشح لذهبية وزن تحت 100 كلغم، كما واجه الأوزبكي توروبوي بك، وتقدم عليه 1/ صفر، إلا أن خصمه أدرك التعادل بظلم تحكيمي للاعبنا، والذي نجح في إقصاء خصمه بالإصرار والعزيمة والصبر على الإصابة.

وخسر ظفار من بطل جورجيا إيليا سولا (صاحب الذهبية)، 0 - 1 في الدور قبل النهائي، ووضح تأثره بالإصابة، إلا أنه أكمل المباراة بشجاعة.

واحتل ظفار المركز الخامس محققاً عدداً من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024.

شارك ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو رئيس البعثة في تتويج أبطال وزن تحت 81 كجم.

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