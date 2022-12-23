" البارالمبية الآسيوية": دبي أصبحت مركز إشعاع لأصحاب الهمم

المصدر: وام

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أكد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية على أهمية الدور الكبير الذي تلعبه بطولات فزاع الدولية في تطوير الحركة الرياضية لأصحاب الهمم والتي تجسد دعم القيادة الرشيدة الريادي لأصحاب الهمم وتمكينهم نحو الاندماج الكامل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الذي عقده على مدار يومين برئاسة ماجد العصيمي، حيث أتفق الأعضاء على أن بطولات فزاع أصبحت منصة لتطوير الرياضيين والكوادر الإدارية والفنية، وأن دبي أصبحت مركز اشعاع لأصحاب الهمم.

وكانت دبي قد استضافت الأسبوع الماضي بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم كأس العالم "دبي 2022"، بمشاركة 243 لاعبا ولاعبة من 40 دولة.

وأشار مجلس اللجنة البارالمبية الآسيوية إلى إن الإمارات من الدول السباقة في استضافة الاحداث العالمية والتي أسهمت في زيادة الكم والنوع لممارسي النشاط الرياضي من أصحاب الهمم خاصة أن الرياضة هي أسرع طريقة نحو اندماجهم في المجتمع.

وناقش مجلس إدارة اللجنة خلال اجتماعه الخطة الاستراتيجية المقبلة الخاصة بتطوير رياضة "أصحاب الهمم" في أكبر قارات العالم وتقارير استضافة البطولات المقبلة الألعاب البارالمبية الآسيوية “هانجتشو 2023” والألعاب الآسيوية للشباب “طشقند 2025” والألعاب الآسيوية "اليابان 2026".

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