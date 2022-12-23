42 ألف متفرج حضروا مباريات دوري التنس العالمي بدبي

المصدر: وام

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سجل الحضور الجماهيري في النسخة الأولى من دوري التنس العالميK الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ما يزيد على 42 ألف متفرج خلال 6 أيام هي عمر البطولة التي تقام مبارياتها في كوكا كولا أرينا، بدبي.

ويشارك في الدوري العالمي للتنس 16 لاعب ولاعبة من نخبة اللاعبين الرجال والسيدات في العالم، يمثلون 4 فرق مختلطة هي: فالكونز، وهاوكس، وكايتس، وإيجلز.

ويبلغ جوائز الدوري مليون ونصف المليون درهم، حيث يحصل الفريق البطل على مليون درهم، ويحصل الوصيف على 500 ألف درهم.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن دوري التنس العالمي حقق أكبر انطلاقة لبطولة رياضية جديدة، حيث بلغ أيضا عدد القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث 125 قناة في مختلف القارات علاوة على التفاعل الإيجابي للاعبين والجمهور مع المباريات.

وساهم النجاح التنظيمي والفني والحضور الجماهيري الكبير والاهتمام الإعلامي في إعلان المنظمين بالاتفاق مع مجلس دبي الرياضي عن تنظيم النسخة الثانية من الحدث في نفس المكان والزمان العام المقبل 2023 مع العمل على رفع سعة المدرجات لاستيعاب عدد حضور جماهيري أكبر

ومع وصول المنافسات إلى مرحلة الحسم وتتويج الجهود وحصد الجائزة الكبرى، تصدر فريق كايتس ترتيب دوري التنس العالمي برصيد 77 نقطة، متقدمًا على فريق هاوكس الذي يحتل المركز الثاني برصيد 66 نقطة، فيما يحل فريق إيجلز ثالثًا وفي رصيده 65 نقطة، ثم فريق فالكونز رابعاً برصيد 58 نقطة.

ومن المنتظر أن يسدل الستار على منافسات الدوري غداً السبت حيث سيتم عقب ختام المباريات النهائية وتتويج الفريق البطل تقديم حفل فني يحييه منسق الأغاني الهولندي "أرمين فان بيورن"، الذي يعتبر من أبرز منسقي الأغاني في العالم.

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