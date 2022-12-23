ختام ناجح لمعسكر دبي الدولي للمبارزة

المصدر: (دبي - البيان)

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شهد موسى البلوشي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، وعلي جابر المرزوقي المدير التنفيذي للاتحاد، ختام المعسكر الدولي للمبارزة بدبي، والذي استضافته صالة أسماء بنت النعمان الرياضية بدبي، وبتنظيم اتحاد الإمارات للمبارزة بالتعاون مع شركة شامبيونز جروث.

وأشاد البلوشي بالجهود المبذولة سواء من اللاعبين أو المدربين بالاتحاد، والذين يبذلون قصارى جهدهم طوال العام لنجاح مسيرة المبارزة، والتي تسير من نجاح إلى نجاح، وتختصر الزمن للوصول إلى العالمية وفق رؤية مجلس الإدارة برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة ورئيس الاتحادين العربي والآسيوي للعبة.

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