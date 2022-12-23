ذهبية تاريخية لمنتخب السيدات في «عربية الدراجات»

المصدر: دبي - البيان

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أضافت لاعبات الإمارات 5 ميداليات جديدة في اليوم الخامس للبطولة العربية المجمعة للدراجات المقامة في الشارقة، (3 ذهبيات وفضيتين)، وحقق منتخب السيدات إنجازاً تاريخياً بالفوز بالمركز الأول في سباق الطريق فرقي والذهبية، فيما حققت هدى حسين ذهبية الفردي العام متفوقة على بطلتي الجزائر، وهي أول ميدالية ذهبية للشابات.

كما حصد منتخب الشابات المركز الثاني في الترتيب الفرقي بعد الجزائر. واقتنصت صفية الصايغ، ذهبية وفضية، ونالت ذهبية سباق تحت 23 سنة متفوقة على نسرين حويلي، بطلة الجزائر وإفريقيا، وحلت بالمركز الثاني للسيدات خلف بطلة العرب وإفريقيا المصرية ابتسام زايد.

حضر مراسم التتويج منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية. وبهذه النتائج ارتفع حصاد الإمارات بالبطولة إلى 24 ميدالية حتى اليوم الخامس (13 ذهبية و7 فضيات و4 برونزيات). وتختتم اليوم منافسات الطريق بأقوى سباقات الكبار للرجال لمسافة 160 كم في كلباء، وهوأ حد السباقات المعتمدة والمؤهلة رسمياً لأولمبياد باريس بالنقاط، ويبحث يوسف ميرزا، عن إنجاز جديد يضاف لسجل المنتخب.

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