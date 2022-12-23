افتتاح «هب للتنس» فـي واحة دبـي للسيليكون

المصدر: دبـي - البيان

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افتتحت واحة دبـي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة ـ المنضوية تحت سلطة دبـي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، أمس «هب للتنس»، مركز رياضات كرة المضرب المتوافق مع أرقى المعايير الدولية والذي يقدم مرافق عالمية المستوى داخل موقعه فـي الواحة.

ويأتي الإعلان عن الافتتاح بالتزامن مع انعقاد «دوري التنس العالمي» فـي دبـي بين 19 و24 ديسمبر الحالي.

ويتدرب 18 لاعباً ولاعبة، ممن يشاركون فـي دوري التنس العالمي فـي دبـي، داخل مرافق «هب للتنس»، بصفته مركز التدريب الخارجي الرسمي للاعبين الدوليين. وتضم قائمة اللاعبين الدوليين الذين يتدربون فـي المجمّع ألكساندر زفـيريف، دومينك تيم، إلينا ريباكينا، أنيت كونتافـيت، آيغا سويتك، بيانكا أندرسكو، هولغر روني، أريانا سابالنكا، نك كيريوس.

ودشّن الدكتور جمعة المطروشي، المدير العام لواحة دبـي للسيليكون، برفقة إيغور بوستوفـيت، المؤسس والرئيس التنفـيذي «هب للتنس»، المرفق الرياضي المتكامل الجديد الممتد على مساحة 100.000 قدم مربع، وذلك بحضور ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس وعدد من مسؤولي واحة دبـي للسيليكون و«هب للتنس».

إضافة نوعية

ويأتي بناء مرافق «هب للتنس» على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى التي افتُتحت أمس، تسعة ملاعب تنس معتمدة من الاتحاد العالمي للتنس مكونة من تسع طبقات أرضية صلبة مغطاة بالأكريليك، وثلاثة ملاعب بادل، ومتجر تنس للمحترفـين، ومكاتب.

وقال الدكتور جمعة المطروشي: يشكّل افتتاح «هب للتنس» إضافة نوعية لمجتمع الواحة الذي أصبح إحدى الوجهات المفضّلة على مستوى الدولة للعيش والعمل والتعلّم والترفـيه، ونحن سعداء برؤية هذا المَعلم الرياضي يستضيف مجموعة من لاعبي ولاعبات التنس العالميين للتدرّب فـيه.

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