125 قناة تبث دوري التنس العالمي بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أمام أنظار ملايين المشاهدين من مختلف القارات، الذين يتابعون المنافسات عبر 125 قناة عالمية تنقل الحدث، وبحضور أكثر من 7000 مشاهد من مختلف الأعمار والجنسيات حجزوا جميع المقاعد، ويواصلون منذ يوم 19 ديسمبر الجاري إطلاق صيحات الإعجاب والتشجيع، تتواصل مباريات دوري التنس العالمي الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتقام فعالياته في «كوكا كولا أرينا» خلال الفترة من 19 - 24 ديسمبر الجاري وبمجموع جوائز يبلغ مليوناً و500 ألف درهم.

وتقام اليوم 6 مباريات في اليوم الأخير لمنافسات المجموعات تجمع الفرق الأربعة المشاركة في البطولة حيث يتم تحديد الفريقين اللذين سيخوضان المباريات النهائية للبطولة لفردي الرجال والسيدات والزوجي المختلط المقررة يوم غد السبت وتحديد الفائز باللقب وجائزة المليون درهم المخصصة للبطل وجائزة الخمسمئة ألف درهم المخصصة للفائز بالمركز الثاني.

وتنطلق المنافسات في الساعة 2 بعد الظهر وتستمر حتى قرابة العاشرة مساء، وستجمع المباريات الثلاث الأولى بين فريقي إيغلز وهوكس حيث تكون البداية بمباراة الثنائي المختلط وتجمع بين ثنائي فريق إيجلز المؤلف من الكندية بيانكا أندريسكو والهندي روهان بوبانا وثنائي هوكس المؤلف من الأستونية انيتا كونتافيت والنمساوي دومينيك ثيم، تليها مباراة فردي السيدات التي تجمع بين الفرنسية كارولين غارسيا من فريق إيغلز مع الكازاخستانية الينا روباكينا من فريق هوكس، تليها مباراة فردي الرجال التي ستجمع بين الأسترالي كيرغويس من فريق إيغلز مع الألماني ألكسندر زفيريف من فريق هوكس.

3

ويلتقي في الساعة السادسة مساء فريقا فالكونز وكايتس في ثلاث مباريات تكون الأولى مخصصة للثنائي المختلط وتجمع ثنائي فالكونز المؤلف من الإسبانية باولا بادوسا والبلغاري غريغور ديمتروف في مواجهة ثنائي كايتس المؤلف من الكندية يوجين بوشار والدنماركي هولغر رون، تليها مباراة فردي السيدات التي ستجمع بين البيلاروسية أرينا سابالينكا من فريق فالكونز والبولندية إيغا سوياتيك المصنفة رقم واحد في العالم ونجمة فريق هوكس.

وتختتم الأمسية بمواجهة فردي الرجال التي تجمع بين الصربي الأشهر نوفاك جوكوفيتس من فريق فالكونز والكندي فليكس أوجر الياسيم والتي ستكون مسك ختام دور المجموعات وتحديد أطراف المباريات النهائية.

وفي ختام منافسات اليوم الثالث تصدر فريق إيغلز ترتيب البطولة برصيد 65 نقطة يليه فريق فالكونز بالمركز الثاني برصيد 58 نقطة متقدمين على فريقي هاوكس وكايتس اللذين لعبا ثلاث مباريات انتهت في ساعة متأخرة من مساء أمس في اليوم الرابع للدوري.

وانطلقت منافسات اليوم الثالث بمواجهة الزوجي المختلط، حيث تمكن فريق إيغلز المؤلف من الكندية بيانكا أندريسكو والهندي روهان بوبانا من الفوز بالمجموعة الأولى بنتيجة (6 - 2)، فيما أحرز ثنائي فريق فالكونز المؤلف من البيلاروسية أرينا سابالينكا والبلغاري غريغور ديميتروف بنتيجة (7 - 6)، وخاض الفريقان شوط كسر التعادل الذي حسمه فريق إيغلز لمصلحته بنتيجة (10 - 7).

وحسمت الفرنسية كارولاين غارسيا مواجهة فردي السيدات لمصلحة فريق إيغلز بعد الفوز على الإسبانية بولا بادوسا لاعبة فريق فالكونز بمجموعتين نظيفتين وبنتيجة (6 - 4) (6 - 3)، مضيفة فوزاً ثانياً و12 نقطة إلى رصيد فريق إيغلز.

ولم يحقق فريق إيغلز العلامة الكاملة في الأمسية بعد أن شهدت المباراة الثالثة والمخصصة لفردي الرجال فوز البلغاري غريغور ديميتروف لاعب فريق فالكونز على الأسترالي كيريوس لاعب فريق إيجغلز بمجموعتين نظيفتين أيضاً وبنتيجة (7 - 6)، و (6 - 3).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز