تنافس مثير على ذهبيات «آسيوية القوس والسهم»

المصدر: الشارقة - البيان

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يتنافس منتخبا كوريا الجنوبية والهند على ذهبية المرحلة النهائية لفئة القوس المحدب «فرقي» ذكور في البطولة الآسيوية للقوس والسهم «المرحلة الثالثة»، التي تستضيفها الشارقة، خلال الفترة من 20 إلى 25 ديسمبر الحالي.

بينما تخوض كازاخستان مع بنغلاديش تحدي الميدالية البرونزية في الفئة نفسها، كما تأهلت كوريا الجنوبية أيضاً لمنافسة تايوان على ذهبية القوس المحدب «فرقي» إناث، في حين أصبح الصراع بين الهند وفيتنام على البرونزية.

وتخوض الهند مواجهة مع تايوان في نهائي الفرقي المزدوج في القوس المحدب، وتتنافس بنغلاديش مع أوزبكستان على البرونزية، حيث تلعب المرحلة النهائية يوم 25 الحالي.

في حين تشتد المنافسة على ذهبية القوس المركب «فرقي» لفئة «الإناث» بين منتخبي كوريا الجنوبية والهند، بينما تنحصر البرونزية بين بنغلاديش وكازاخستان.

كما تأهلت كوريا الجنوبية أيضاً، لمنافسة الهند على ذهبية القوس المركب «فرقي» ذكور، في حين تسعى بنغلاديش وفيتنام لبرونزية المركز الثالث.

وتخوض كزاخستان مواجهة مع كوريا في نهائي الفرقي المزدوج في القوس المركب، وتتسابق بنغلاديش مع فيتنام على برونزية في الفئة نفسها، حيث تلعب المرحلة النهائية يوم 24 الحالي.

وشهدت نتائج اليوم الأول الإقصائية ببطولة آسيا للقوس والسهم في نادي الثقة للمعاقين منافسة قوية ومثيرة بين اللاعبين واللاعبات للتصنيف في مسافة 70 متراً، بالنسبة للقوس المحدب ذكور وإناث، ومسافة 50 متراً للقوس المركب ذكور وإناث أيضاً، حيث تأثر اليوم الأول في المرحلة الإقصائية بشدة الرياح، التي تسببت بتغيير الاتجاهات أثناء الرمي.وحصدت الكورية الجنوبية شوهي أعلى تصنيف في القوس المحدب إناث برصيد 655 نقطة، تليها مواطنتها يم خيونج في المركز الثاني برصيد 648 نقطة، والصينية سز سو برصيد 648 نقطة أيضاً. وتفوق البنغالي ربل أحمد في فئة القوس المحدب ذكور بحصوله على المركز الأول في التصنيف.

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