سيتي وهيسبانيا في افتتاحية الأسبوع 14 للهواة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تفتتح عصر اليوم مواجهات الأسبوع 14 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بمباراة واحدة تجمع سيتي وفرسان هيسبانيا.

وذلك بملعب النصر الفرعي في تمام الساعة 16.45 مساءً، ويخوض الفريقان المباراة من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر ومغادرة دائرة الهبوط، إذ يحتل سيتي المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط وفرسان هيسبانيا في المركز الأخير «السابع عشر» بست نقاط.

وتقام يوم غدٍ 3 مباريات تجمع الأولى دبا الحصن متصدر ترتيب المسابقة برصيد 27 نقطة بضيفه الحمرية السابع برصيد 18 نقطة والذي خصمت لجنة الانضباط 3 نقاط من رصيده وتحويلها للفجيرة .

وذلك بسبب مخالفة فريق الحمرية للوائح استبدال اللاعبين، وفي اللقاء الثاني يستقبل العروبة المنتشي بفوزه العريض على العربي بسباعية فريق الرمس القادم من رأس الخيمة في مباراة لن تكون سهلة على كل فريق ويمتلك العروبة 15 نقطة في المركز الثاني عشر فيما يأتي الرمس من بعده بمركز برصيد 13 نقطة فيما يلاقي بينونة «6 نقاط» نظيره التعاون «17 نقطة» بملعب الأخير في مباراة يبحث فيها كل فريق عن الفوز.

وتختتم مباريات هذه الجولة بعد غدٍ بأربعة لقاءات يجمع الأول حتا الوصيف برصيد «26 نقطة» بالعربي الذي يمتلك 20 نقطة، ويستقبل الإمارات الرابع برصيد «22 نقطة» فريق الذيد الثامن برصيد 18 نقطة، فيما يستقبل الفجيرة المنتشي بنقاط الحمرية - بقرار إداري - ضيفه مسافي الذي يمتلك 19 نقطة ويلتقي غلف اف سي صاحب 17 نقطة بفريق مصفوت الذي يمتلك 18 نقطة.

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