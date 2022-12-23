بـ5 ميداليات تاريخية..سيدات الإمارات "بطل العرب" في منافسات الدراجات

المصدر: وام

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حقق منتخب الإناث للدراجات إنجازاً تاريخيا بالفوز بالمركز الأول في "سباق الطريق فرقي"، كما حققت هدى حسين البطلة الصاعدة الميدالية الذهبية في سباق الفردي العام لتحرز أول ميدالية ذهبية للشابات في البطولة العربية، ما زاد من حصيلة الإمارات في اليوم الخامس من البطولة العربية المجمعة للدراجات المقامة في الشارقة، بمشاركة 17 دولة عربية، وتنتهي يوم 27 ديسمبر الجاري.

وبدأ اليوم الخامس بسباق الفردي العام شابات لمسافة 33 كم حيث تمكنت هدى حسين من إحراز الميدالية الذهبية متفوقة على بطلتي الجزائر صاحبتي المركزين الثاني والثالث.

وحصد أيضا منتخب الشابات المركز الثاني في الترتيب الفرقي العام بعد المنتخب الجزائري الذي جاء في الصدارة، ومنتخب مصر في المركز الثالث.

وفي سباقات الإناث وتحت 23 عاما، اقتنصت البطلة الإماراتية صفية الصايغ، المركز الثاني في فئة الإناث كبار خلف بطلة العرب وإفريقيا المصرية ابتسام زايد، وجاءت لاعبة الكويت في المركز الثالث.

وفي فئة تحت 23 سنة خطفت صفية الصايغ الميدالية الذهبية من بطلة الجزائر وإفريقيا نسرين حويلي، في مفاجأة غير متوقعة، وجاءت لاعبة سوريا في المركز الثالث.

وفي الترتيب العام للفرق إناث حقق منتخب الإمارات المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة لأول مرة في تاريخ المشاركات العربية وانتزع الفوز من منتخب مصر بطل إفريقيا الذي حل ثالثا بعد الامارات وسوريا.

وتختتم يوم غد الجمعة منافسات الطريق بأقوى السباقات في الطريق للكبار رجال في كلباء لمسافة 160 كم المتضمن على منطقة مرتفعات، وهو أحد السابقات المعتمدة والمؤهلة رسمياً لأولمبياد باريس بالنقاط، وفيه يبحث يوسف ميرزا، عن إنجاز جديد وميدالية جديدة تضاف لسجل المنتخب الوطني.

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