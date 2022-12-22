لطيفة العبدولي تترأس لجنة رياضة المرأة في دبا الفجيرة

المصدر: دبا – محمد فضل

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أسند مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة رئاسة لجنة التواصل المجتمعي ولجنة رياضة المرأة بالنادي، إلى لطيفة خميس العبدولي عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة.

وتعد لطيفة العبدولي،أول عضوة في مجلس الإدارة في تاريخ النادي، وعبرت عن فخرها باحتيارها ضمن المجلس وقالت: أحرص من خلال موقعي الجديد على إثراء دور المرأة، وتبني المبادرات والبرامج التي تمهد الطريق لتطوير قدراتها، وتفاعلها المجتمعي، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية التي تعزز تمكين المرأة، وأشارت إلى أنها تسعى من خلال رئاسة لجنة التواصل المجتمعي ولجنة رياضة المرأة بالنادي إلى فتح آفاق التميز للمرأة في المجالات الرياضية، وإثراء العمل المجتمعي في دبا الفجيرة.

وأوضحت أن ميادين العطاء الوطني المختلفة شهدت للمرأة الإماراتية بتفوقها ومثابرتها وحرصها على إظهار الصورة المشرفة والمعبرة عن المهارات والقدرات والمواهب بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الداعمة لتأكيد حضورها الإيجابي في جميع المجالات انطلاقاً من التأكيد على مكانة المرأة ورغبتها في وضع بصمتها الجيدة في كافة المبادرات.

وأشادت لطيفة العبدولي برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لتمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز وترسيخ مكانتها في كل المجالات، وإبراز إبداعها وتميزها لتحقيق المنجزات الوطنية واستدامة التطور المجتمعي.

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