الجزيرة الحمراء ينظم دورة كرة السلة للجاليات

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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اعتمد مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء برئاسة سيف حمد بن قضيب الزعابي تنظيم دورة الجاليات لكرة السلة خلال شهر مارس القادم والذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك ودعوة كافة الجاليات للمشاركة فيها احتفالاً بالشهر الكريم..

واستعرض المجلس خلال اجتماعه الدوري الذي عقد بقاعة النادي الكبرى ما تم إنجازه في مشروع تحديث ملاعب النادي ومنشآته وناقش التوصيات المرفوعة من اللجنة الرياضية واتخذ القرارات المناسبة بشأنها واطلع الاجتماع على الموقف المالي وعلى المقترحات المقدمة من لجنة الاستثمار وخطة عملها في المرحلة المقبلة كما بحث المجلس مسيرة ونتائج الفريق الأول لكرة القدم في دوري الأولى وأثنى على ما تحقق من نتائج حتى الآن متمنياً للفريق الأول وجهازه الفني مواصلة مسيرته الناجحة...

وحرصت إدارة النادي على تقديم التهنئة للرباعي الأرجنتيني في صفوف الفريق الأول لكرة القدم براين وباليرمو وجونزالو وايكر والاحتفال معهم بالإنجاز الذي حققه المنتخب الأرجنتيني بالفوز ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

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