يوسف ميرزا بطل العرب في سباق ضد الساعة

المصدر: الشارقة - البيان

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أحرز بطل منتخب الإمارات يوسف ميرزا ذهبية سباق فردي ضد الساعة، الذي أقيم ظهر أمس في كلباء ضمن منافسات البطولة العربية المجمعة الثانية للدراجات، ويتصدر جدول ميدالياتها حتى الآن المنتخب الوطني برصيد 19 ميدالية ملونة.

وأحرز يوسف ميرزا ذهبية السباق الذي شارك فيه 16 لاعباً، ليضيف ميرزا ميدالية جديدة للإمارات ويصل بعدد الميداليات الذهبية للإمارات إلى 10 ذهبيات و5 فضيات و4 ميداليات برونزية، متفوقاً بفارق 7 ذهبيات عن منتخب الجزائر، الذي أحرز 12 ميدالية ملونة.

على جانب آخر، أضاف منتخب الإمارات لأصحاب الهمم إنجاز جديد بـ 12 ميدالية ملونة، تمثلت في 7 ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات.

وشهد السباقات وتكريم الفائزين الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني للدراجات، والأميرة مشاعل بنت فيصل آل سعود، رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي والعربي للدراجات، ومنصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، وعبدالملك جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

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