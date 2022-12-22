لاعب منتخبنا ظفار يواجه بطل أستونيا في «جودو القدس»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تختتم، مساء اليوم الخميس، منافسات بطولة الأساتذة الكبرى للجودو المقامة بمدينة القدس، بالصالة الرياضية الكبرى، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو «IJF».

ويخوض لاعب منتخبنا ظفار كوسوف مباراته الأولى في الدور التمهيدي مع اللاعب المخضرم ميناسكين جريجوري «أستونيا» ضمن تصفيات وزن تحت 100 كجم الذي يشارك فيه 30 لاعباً من مختلف دول العالم بحثاً عن نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وشهدت بطولة القدس مشاركة 367 لاعباً ولاعبة من 58 دولة في مقدمتهم أبرز المصنفين في العالم، والتي تبلغ جوائزها النقدية 200 ألف يورو، ويقف في صدارة البطولة مع ختام مباريات الجولة الافتتاحية الأولى منتخب فرنسا برصيد ميدالية ذهبية وفضيتين وبرونزية، وفي المركز الثاني منتخب كوريا الجنوبية برصيد ذهبية وبرونزية، ويأتي ثالثاً منتخب كوسوفو برصيد ذهبية وبرونزية.

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