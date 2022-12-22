الدوري العالمي للتنس في دبي كامل العدد

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل المنافسات القوية في الدوري العالمي للتنس الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في قاعة كوكا كولا أرينا خلال الفترة من 19 إلى 24 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 من لاعبي ولاعبات النخبة للرجال والسيدات يمثلون 4 فرق مختلطة هي: فلكونز، هاوكس، كايتس.

وإيجلز ويتنافسون للحصول على لقب النسخة الأولى من البطولة المقامة في دبي والجائزة الكبرى البالغة مليون درهم إماراتي للفريق الأول و500 ألف درهم للفريق صاحب المركز الثاني. وتحظى البطولة بحضور جماهيري كبير، حيث تقام المنافسات أمام أكثر من 7000 متفرج يومياً وهي كامل سعة المدرجات التي تم تخصيصها للبطولة.

وتجمع منافسات اليوم فريقي هاوكس وكايتس اللذين حققا الرصيد نفسه من النقاط بختام منافسات اليوم الثاني، حيث جمع كل منهما 35 نقطة في حين جمع فريقا إيجلز وفالكونز 27 نقطة لكل منهما، وستكون مواجهات اليوم فرصة لجمعه المزيد من النقاط وتأكيد الجدارة بالمنافسة على لقب البطولة.

تبدأ مواجهات اليوم في الساعة السادسة مساءً بمباراة تجمع ثنائي هاوكس المؤلف من الألماني ألكسندر زفيريف والكازاخستانية المقيمة في روسيا الينا روباكينا مع ثنائي فريق كايتس المؤلف من الكنديين يوجينا بوشار وفليكس أوجر الياسيم، تليها مباراة في فردي السيدات تجمع بين لاعبة هوكس الإستونية انيتا كونتافيت مع لاعبة كايتس البولندية إيغا سوياتيك المصنفة رقم واحد في العالم التي ضربت بقوة منذ انطلاقة المنافسات، فيما ستجمع المواجهة الثالثة والمقررة لفردي الرجال النمساوي دومينيك ثيم من فريق هاوكس مع الدنماركي هولغر رون من فريق كايتس.

وبعد أن شاهد الجمهور ألكسندر زفيريف وهو يفوز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في منافسات فردي الرجال في اليوم الثاني في البطولة، فإن اللاعب الألماني يحاول الحصول على المزيد من النقاط لفريقه في البطولة من خلال الفوز في الزوجي المختلط برفقة الينا روباكينا في مواجهة الثنائي الكندي يوجينا بوشار وفليكس أوجر الياسيم.

نتائج

وشهد اليوم الثاني للبطولة فوز الكازخية الروسية يلينا ريباكينا من فريق هاوكس على البيلا روسية أرينا سابالينكا من فريق فالكونز بنتيجة 1 - 6 و6 - 0 و10 - 6، وخسر الصربي نوفاك ديوكوفيتش من فريق فالكونز أمام الألماني ألكسندر زفيريف من فريق هاوكس بنتيجة 3-6 و4-6.

وفي مباراة الزوجي المختلط وفي مباراة الزوجي المختلط حقق البلغاري غريغور ديمتروف والإسبانية بولا بادوسا غيبرت من فريق فالكونز الفوز على النمساوي دومينيك ثيم والروسية أنستازيا بافلوشينكوفا من فريق هاوكس بنتيجة 5-7 و-3 و10-4.

وسيكون الفنان المصري محمد رمضان نجم الأمسية الفنية ليوم غدٍ، وهو المطرب العربي الوحيد من بين المطربين والدي جي العالميين الهولنديين «تييسو» و«أرمين فان بيورن» الذين يحيون الحفلات اليومية التي تقام بعد ختام المباريات وتشكل الأمسية إضافة فنية للحدث تزيد من متعة المشاهدة التي تستمر لقرابة 4 ساعات من لعب التنس.

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