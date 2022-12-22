30 قارباً في كأس آل مكتوم للتجديف

المصدر: دبي - البيان

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أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن قائمة القوارب المشاركة في سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الذي يمثل أغلى بطولات موسم قوارب التجديف ومسك ختام فعاليات النادي في عام 2022، الذي يودعنا بعد أيام قليلة.

نخبة

وسيشارك في الحدث الكبير، الذي يقام بعد غدٍ في قناة دبي المائية بالقرب من محمية خور دبي الفطرية وبمحاذاة ممشى الجداف، 30 قارباً تمثل نخبة القوارب في الفئتين المحلية والمفتوحة، التي حجزت مكان المقدمة في لائحة الترتيب العام من منافسات بطولة دبي 2022-2023، التي أسدل الستار عليها مؤخراً بعد نهاية سباق الجولة الثانية الختامية.

منافسة

وسيتنافس 20 قارباً في شوط الفئة المحلية حسب نتائج هذه القوارب في جولتي بطولة دبي اللتين أقيمتا منذ بداية الموسم، وهي العاصفة 36 متصدر ترتيب هذه الفئة، وأطلس 39، ودلما مارين 7، وقاربا رأس الخيمة 45 و28، وقاربا دبي 51 و5، والذهب 65 و66، والطرف 80، ووادي سهم 2، وعناد 6، والبرق 15، والشارقة 32، وبرق 61، وثوبان 10، ومزاحم 70، والجير 69، ووادي السيجي 11، وجلفار 55.

وستخوض 10 قوارب منافسات شوط الفئة المفتوحة، يتقدمها القارب (أف 3) 89، وعهد عمان 44، وكي أتش كي 54، والمطاف 46، وعمان 96، وفيكتوريوس 53، وفش فارم 89، وقاربا القيادة العامة لشرطة دبي 3 و30، إضافة إلى القارب (من جميرا) 4.

وتواصل اللجنة المنظمة التحضيرات المكثفة لإنجاح الحدث الكبير الذي يحتفل هذه السنة بإطفاء الشمعة رقم 26 منذ تأسيس الحدث موسم 1997-1998، والذي شهد بداية هذه البطولة بعد موسم واحد من إشهار سباقات فئة قوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

الجدير بالذكر أن الكثير من التعديلات قد طرأت على هذه المسابقة، من بينها ما أقر في الموسم الماضي بإطلاق شوطين في الكأس الغالية، أحدهما مخصص لقوارب الفئة المحلية لنخبة النواخذة والملاك أبطال الموسم، وشوط الفئة المفتوحة المخصص لقوارب الأشقاء من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، ما أضاف المزيد من الإثارة والتشويق وأكسب الحدث أهمية جديدة.

ويدافع القاربان العاصفة 36، وكي أتش كي 54 عن لقبيهما في الشوطين المحلي والمفتوح أمام باقي القوارب المشاركة، التي تحلم أيضاً بالتتويج والفوز باللقب الكبير، الذي يمثل هدف جميع المشاركين في بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

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