افتتاح مبهر لآسيوية القوس والسهم في الشارقة

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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شهد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، فعاليات افتتاح بطولة كأس آسيا للقوس والسهم (المرحلة الثالثة)، التي يستضيفها اتحاد الإمارات للقوس والسهم في نادي الثقة، التي انطلقت أول من أمس وتختتم الأحد المقبل، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة، من بينهم فئة أصحاب الهمم يمثلون 31 دولة.

حضر حفل الافتتاح الذي جاء مبهراً، الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، وأعضاء مجلس الإدارة، والكوري الجنوبي توماس هان، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والأمين العام للاتحاد الآسيوي، طارق أميري رئيس الاتحادين الإفريقي والسوداني، نائب رئيس الاتحاد العربي، سعد محمود المشهداني رئيس الاتحاد العراقي، الأمين العام للاتحاد العربي، شابول غازي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، بجانب مسؤولي الاتحادين العربي والإفريقي وأعضاء المكتب التنفيذي القاري ورؤساء البعثات المشاركة.

وتوجه الدكتور سعيد مصبح الكعبي في كلمته بالشكر والتقدير والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على رعايته للبطولة ودعمه اللامحدود لرياضة القوس والسهم، مما كان له أبلغ الأثر في ترسيخ ركائز تطورها واستشراف مستقبلها، بما يتماشى مع التطلعات الرامية للارتقاء بالقدرات وتعزيز الجهود الاستراتيجية لتحقيق المنجزات الوطنية، كما شكر الشيخ محمد بن حميد القاسمي على حضور وتشريف حفل الافتتاح.

كما أعلن الكعبي ترحيبه بالمشاركين والضيوف من جميع الدول الشقيقة والصديقة في وطن التسامح والتعايش والمحبة والسلام.

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