يوسف ميرزا يتوج بطلا لسباق "ضد الساعة" بالبطولة العربية للدراجات

المصدر: وام

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أحرز يوسف ميرزا بطل منتخب الإمارات ميدالية ذهبية في سباق فردي ضد الساعة والذي أقيم اليوم في كلباء ضمن منافسات البطولة العربية المجمعة الثانية للدراجات التي تقام بمشاركة 17 دولة عربية.

وتصدر منتخبنا الوطني قائمة المنتخبات المشاركة برصيد 19 ميدالية ملونة، بعد الذهبية التي حققها ميرزا.

وأحرز يوسف ميرزا ذهبية السباق الذي شارك فيه 16 لاعبا من ضمنهم اللاعب سيف معيوف من منتخبنا الوطني، وحل في المركز الثاني البطل البحريني أحمد مدن، وجاء في المركز الثالث لاعب الجزائر عز الدين.

ورفعت ذهبية ميرزا رصيد منتخب الإمارات من الميداليات الذهبية إلى 10 ميداليات، و5 فضيات، و4 ميداليات برونزية، متفوقا بفارق 7 ذهبيات عن منتخب الجزائر الذي أحرز 12 ميدالية ملونة.

وشهد اليوم الأربعاء أيضا سباق الفردي ضد الساعة "ناشئين"، حيث حقق منتخب العراق ميداليتين ذهبية وفضية.

ويقام يوم غد الخميس ثلاث سباقات قوية وهي فردي عام "شابات"، فردي عام" شباب"، فردي عام "إناث" وذلك في منطقة نزوي بالشارقة.

شهد سباقات اليوم وتكريم الفائزين الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات، والأميرة مشاعل بنت فيصل آل سعود، رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي والعربي للدراجات، ومنصور بوعصيبه رئيس اتحاد الإمارات للدراجات رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وعبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي وياسر الدوخي مدير البطولة، والمستشار عمر بن حنيفه رئيس مجلس ادارة نادي اتحاد كلباء.

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