«أبوظبي للتجديف التراثي 40 قدماً» الأحد

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن إغلاق باب التسجيل للمشاركة في سباق أبوظبي للتجديف التراثي فئة 40 قدماً، والذي سيقام الأحد المقبل ضمن أجندة النادي للأنشطة والرياضات المتنوعة التي ينظمها خلال الموسم الحالي.

وكانت عملية التسجيل قد بدأت 8 ديسمبر الجاري، وتم إغلاق باب التسجيل أول من أمس، حيث يواصل النادي ترتيبات تنظيم السباق الذي سينطلق من جزيرة اللؤلؤ، ولمسافة 4 كم حتى خط النهاية، مقابل مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية في كورنيش أبوظبي.

وأشاد خليفة الرميثي مشرف قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالإقبال الجيد على التسجيل، وبالالتزام الكامل من قبل النواخذة بضوابط وشروط المشاركة بكل تفاصيلها.

وقال إن النادي يولي أهمية كبرى لجهود الحفاظ على التراث البحري من خلال السباقات المتنوعة التي ينظمها كل موسم، والتي يأتي من ضمنها سباق أبوظبي للتجديف التراثي، حيث يحمل معاني وقيماً عدة تحث الأجيال على العودة إلى إرث الآباء والأجداد، وما قدموه خلال رحلاتهم البحرية المختلفة، وتحولها إلى سباقات لها رمزية الفخر والاعتزاز.

وأضاف إن هذا السباق يعد أحد المنافسات المهمة للرياضات التراثية ضمن السباقات الكثيرة والمتنوعة، التي ينظمها النادي بنجاح طوال الموسم البحري للسباقات في أبوظبي، معرباً عن سعادته بأن يساهم في إرساء دعائم تعزيز التراث وإيصاله للأجيال.

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