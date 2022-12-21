107 لاعبين في «أبوظبي للكيك بوكسينغ»

المصدر: أبوظبي - وام

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حققت مشاركة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ في فعاليات معرض إكسبو أبوظبي للرياضة واللياقة الذي أقيم على مدار يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، نجاحاً جديداً، وذلك بعد الختام المميز لبطولة أبوظبي للكيك بوكسينغ التي نظمها الاتحاد وشهدت مشاركة واسعة من 107 لاعبين.

حضر اليوم الختامي للبطولة وفعاليات المعرض الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وطارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ المدير التنفيذي للاتحاد، وعلي خوري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد خلفان العبدولي مدير إدارة الأنشطة.

وقال عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ رئيس الاتحاد العربي والآسيوي للمواي تاي:

«تمثل مشاركة الاتحاد في معرض إكسبو أبوظبي للرياضة واللياقة محطة مهمة ضمن برامجنا وخططنا للتواجد والتفاعل بالمشاركة في الفعاليات الكبرى كافة، للتأكيد على مكانة وقاعدة اللعبة المتسعة في الدولة، بجانب جودة البطولات التي ينظمها وما تشهده من مشاركات كبيرة ومميزة، تعزز الخطط الرامية لتحقيق التقدم في مسيرة المواي تاي والكيك بوكسينغ».

وأشاد بالمستوى التنافسي الكبير الذي حققته بطولة أبوظبي للكيك بوكسينغ وما سجلته من مكتسبات مهمة وفرص كبيرة للاعبين المشاركين.

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