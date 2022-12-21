ايقاف العداءة الكينية كيبيوكي 6 أعوام بسبب المنشطات

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى أمس الثلاثاء إيقاف العداءة الكينية ديانا تشيمتاي كيبيوكي، الفائزة بماراثون بوسطن العام 2021، لمدة ستة أعوام بسبب انتهاكات متعددة لقانون مكافحة المنشطات.

وبعد ايقافها موقتاً في أكتوبر، أصدرت وحدة النزاهة عقوبة مدتها ست سنوات للتلاعب بالأدلة واستخدام مادة محظورة (تريامسينولون) كان لا يزال يُسمح باستخدامها بشروط معينة في العام 2021، قبل أن يتم حظرها نهائياً في المسابقات منذ يناير الماضي.

وفازت كيبيوكي (28 عاماً) بماراثون بوسطن في أكتوبر 2021، أحد الماراثون الستة "الكبرى"، قبل أن يتم الكشف عن استخدامها مادة التريامسينولون المحظورة. ثم استخدمت وثائق مزورة من مستشفى لتبرير موقفها، ما أدى إلى إنزال بها عقوبة أشد.

وجُردت كيبيوكي من فوزها في ماراثون بوسطن وتم إيقافها حتى يونيو 2028.

وأعلنت وحدة النزاهة أيضاً الثلاثاء إيقاف لفترة خمسة أعوام عداءة كينية أخرى هي بيوريتي شيروتيش ريونوريبو عقب فحص إيجابي لمادة الفوروسيميد (مدر للبول) واستخدام مستندات مزورة أيضاً.

وتألقت ريونوريبو (29 عاماً) بفوزها بماراثون باريس في 2017 وبراغ في 2021.

وتم إيقاف أكثر من 25 رياضي ورياضية من كينيا منذ بداية العام. في حين وعدت الحكومة باستثمارات بقيمة خمسة ملايين دولار سنوياً لمدة خمس سنوات لتمويل مكافحة المنشطات.

في المقابل، جدد الاتحاد الدولي لألعاب القوى في نوفمبر ثقته بالسلطات المحلية والاتحاد الكيني الذي يعمل بشكل متواصل مع وحدة النزاهة.

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