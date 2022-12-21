9 ميداليات لـ «الإمارات» في «عربية» الدراجات

المصدر: الشارقة - وام

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رفع المنتخب الوطني للدراجات رصيده إلى 18 ميدالية في البطولة العربية المجمعة الثانية للدراجات، المقامة في الشارقة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تقام خلال الفترة من 18 حتى 27 ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن أحرزت منتخباتنا الوطنية المشاركة في البطولة 9 ميداليات جديدة خلال اليوم الثالث من البطولة.

واستهل اليوم الثالث بمنافسات أصحاب الهمم، الذين نجحوا في حصد 6 ميداليات ملونة، بواقع 3 ذهبيات للأبطال سالم الجنيبي، وأحمد البدواوي، وعايض الأحبابي، وفضية عبدالله الغافري، وبرونزيتين عن طريق ذياب المهيري وسعيد الظاهري.

وفي سباق الشابات فردي ضد الساعة أحرزت هدى حسين المركز الثالث والميدالية البرونزية خلف سوريا والجزائر، كما نجحت صفية الصايغ في إحراز فضية سباق فردي ضد الساعة تحت 23 سنة خلف بطلة الجزائر وأفريقيا نسرين جويلي، وجاءت في المركز الثالث ميران الفارس من سوريا.

واختتم محمد المطيوعي سباقات اليوم الثالث بالفوز بالميدالية البرونزية في سباق فردي ضد الساعة تحت 23 سنة بعد منافسة قوية مع بطلي الجزائر، اللذين نجحا في حسم أول مركزين لصالحهما.

حضر اليوم الثالث وقام بتتويج الأبطال الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، ورئيس الاتحاد الإماراتي للدراجات منصور بوعصيبة، ومدير البطولة ياسر الدوخي، والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وسلطان عسكر مدير فرع مليحة لمصرف الشارقة الإسلامي.

وأشاد مدير البطولة ياسر الدوخي بالمستوى المتميز لأصحاب الهمم في البطولة العربية وما حققوه من إنجازات.

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