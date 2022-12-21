«المازمي» بطل العالم في مونديال الدراجات المائية

المصدر: (دبي - البيان)

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توج البطل خالد المازمي لاعب فريق نادي الشارقة للرياضات البحرية في فئة كبار المحترفين «سوبر ستوك»، بلقب بطولة العالم للدراجات المائية، التي استضافتها مدينة بتايا بتايلاند.

وتمكن المازمي خلال جولات بطولة العالم في أوروبا وأمريكا وآسيا من الوصول للرصيد الأعلى من النقاط لدى اللجنة التحكيمية ليرفع رصيده للنقطة 149 في الختام، معلناً عن فوزه بذهبية المونديال في هذه الفئة، ليهدي الرياضة الإماراتية إنجازاً جديداً في الرياضات البحرية. وحافظ المازمي على لقب بطل الأبطال للموسم الثاني على التوالي لفريق الشارقة.

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