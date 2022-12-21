انطلاقة قوية لـ«دوري التنس العالمي» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت بقوة منافسات «دوري التنس العالمي» بدبي، وشهد اليوم الأول للبطولة تألق لاعبة فريق كايتس البولندية إيغا سوياتيك المصنفة رقم واحد في العالم وتأكيدها جدارتها ومكانتها العالمية.

حيث فازت على لاعبة فريق إيغلز الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 4 على العالم بنتيجة 6 ــ 3، و6 ــ 4.

وتقام البطولة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، خلال الفترة من 19 إلى 24 ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 من لاعبي ولاعبات النخبة المصنفين بالمراكز الأولى للرجال والسيدات، يمثلون 4 فرق مختلطة هي: فلكونز، هاوكس، كايتس، وإيغلز، وتحظى بحضور جماهيري كبير، ومتابعة إعلامية عالمية.

وحقق فريق كايتس فوزه الثاني بواسطة لاعبه الكندي فليكس أوجر الياسيم المصنف 6 على العالم على لاعب فريق إيغلز الأسترالي نيك كيريوس بنتيجة 7 ــ 5 و6 ــ 3، فيما شهدت المباراة الثالثة، التي أقيمت بفئة الزوجي المختلط تحقيق الفوز الأول لفريق إيغلز بفوز الثنائي المؤلف من الكندية بيانكا أندريسكو والأسترالي نك كيرجيوس على ثنائي فريق كايتس المؤلف من الدنماركي هولغر والكندية يوجين بوشار بنتيجة 6 ــ 2 و6 ــ 3.

وتقام مباريات البطولة بنظام الفوز في مجموعتين مع إقامة مجموعة لكسر التعادل من عشر نقاط لتحديد الفائز عند الحاجة لذلك، فيما تتواصل الحفلات الفنية الموسيقية اليومية، التي تقام بعد ختام المباريات، وتجمع نخبة من الفنانين العالميين، ومن ضمنهم الدي جي الهولنديين «تييسو» و«أرمين فان بيورن»، باعتبارهما من أبرز منسقي الأغاني في العالم.

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وتشهد قاعة كوكا كول أرينا اليوم إقامة 3 لقاءات، حيث تبدأ المنافسات في الساعة السادسة مساء بلقاء الزوجي المختلط، الذي يجمع ثنائي فريق فالكونز المؤلف من البلغاري غريغور ديمتروف والبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة 5 على العالم، ضد ثنائي فريق إيغلز المؤلف من الكندية بيانكا أندريسكو والإيطالي اندرياس سيبي.

ويلتقي في المباراة الثانية للسيدات الإسبانية بولا بادوسا غيبرت من فريق فالكونز مع الفرنسية كارولين غارسيا من فريق إيجلز، وتختتم الأمسية بمواجهة قوية في فئة الرجال، تجمع بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش من فريق فالكونز في مواجهة الأسترالي كيرجيوس من فريق إيغلز.

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