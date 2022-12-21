«الحبتور» بطل «ونستون تشرشل للبولو»

المصدر: (دبي - بجبوج)

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فاز فريق الحبتور ببطولة كأس ونستون تشرشل 2022 للبولو بعد تغلبه على فريق بن دري بثمانية أهداف مقابل أربعة في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في ختام منافسات البطولة على ملاعب منتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي.

غاب عن المباراة النهائية قائدا الفريقين محمد الحبتور ومحمد بن دري لتقود الشيخة علياء آل مكتوم فريق الحبتور، بينما لعب الأرجنتيني اوغستين بديلاً لمحمد بن دري. شارك في البطولة، التي تقام سنوياً وينظمها اتحاد الإمارات للبولو، 4 فرق، هي الحبتور وبن دري والباشا ومهرة هيسكث، وأقيمت كل مباراة من 4 أشواط.

وفي مباراة الترضية، فاز فريق الباشا على فريق مهرة هيسكث بثمانية أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف الهدف.

وعقب المباراة قام جوشين كنيخت، الرئيس التنفيذي لآيفزا دبي بتكريم الفرق وأصحاب الألقاب.

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