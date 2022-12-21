أبوظبي تحتضن «مدن لأساتذة البادل» في فبراير

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومدن العقارية، وورلد بادل تور، عن استضافة أبوظبي لبطولة «مدن» العالمية لأساتذة البادل «أبوظبي 2023»، وذلك خلال الفترة من 21 – 26 فبراير في باب النجوم بجزيرة الحديريات بمشاركة 128 لاعباً ولاعبة من نجوم اللعبة.

ويعد الحدث المرتقب أول بطولة للمحترفين تستضيفها أبوظبي، بمشاركة 128 من كبار لاعبي البادل العالميين، تنظمها جلوبال مايس اورجنيزيشن ليميتد «جي إم أو إل إيفينتس»، وهي البطولة الوحيدة لأساتذة البادل في الشرق الأوسط «وورلد بادل تور» على مدار السنوات الخمس المقبلة.

جاء الإعلان عن ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وصالح محمد صالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وسعيد الفزاري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وبيل أوريجان الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية.

وقال عارف حمد العواني: «يسعدنا الإعلان عن استضافة أبوظبي لأولى بطولات البادل للأساتذة المحترفين، وندعو الجميع للحضور ومشاهدة نجوم اللعبة».

شعبية كبيرة

وأضاف العواني: «تتمتع رياضة البادل بشعبية كبيرة في الإمارات، خصوصاً مع وجود مئات المرافق العالمية الجديدة التي تعزز القاعدة الشعبية الواسعة لهذه الرياضة، وكلنا ثقة أن تنظيم هذه البطولة في أبوظبي سيساهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية لاستضافة أرقى الأحداث الرياضية الدولية».

واختتم قائلاً: «سينظم مجلس أبوظبي الرياضي بطولة «بريد الإمارات» المجتمعية قبل انطلاق هذه البطولة، بأهداف تشجيع الجميع على ممارسة هذه اللعبة الشيقة، حيث ستتأهل 4 فرق للرجال بالإضافة إلى 3 فرق للسيدات للعب في التصفيات التأهيلية في بطولة «مدن» العالمية لأساتذة البادل».

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «أصبحت البادل إحدى أكثر رياضات كرة المضرب رواجاً، وتتمتع بمكانة مرموقة على أجندة الرياضات الدولية. ويسعدنا استضافة 128 من أفضل لاعبي البادل العالميين في أبوظبي، ونتطلع إلى الترحيب بعشاق هذه الرياضة من داخل الدولة وخارجها لمتابعة البطولة والاستمتاع بالوجهات السياحية المميزة في العاصمة».

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