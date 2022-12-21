مسار «السلم للدراجات » يبرز معالم دبي السياحية

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، مساراً مميزاً لسباق «النخبة رجال»، المقرر إقامته 8 يناير المقبل، ليربط الماضي والحاضر والمستقبل .

ويبرز معالم دبي السياحية وتطورها الحضاري، حيث ينطلق المتسابقون من أمام بيت المغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم في منطقة الشندغة، وينتهي في سيح السلم لمسافة 172 كلم، ويمر المسار ببيت الاتحاد، مركز دبي التجاري، متحف المستقبل، السوق المالي، شارع السعادة، ميدان، شارع زايد بن حمدان، تقاطع شارع إكسبو 2020 بالاتجاه إلى شارع القدرة وصولاً إلى مضمار القدرة للدراجات الهوائية في سيح السلم.

وتشهد النسخة السابعة للبطولة الأكبر من نوعها لسباقات الدراجات الهوائية برنامج منافسات شاملاً يتضمن 7 سباقات لمختلف الفئات، بمشاركة قياسية تبلغ أكثر من 1000 دراج من الرجال والسيدات ولمختلف الجنسيات، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 5 ملايين درهم.

وتدشن البطولة فعالياتها في الموسم الجديد بسباق الهواة الإماراتيين الرجال يوم 27 ديسمبر الجاري، ثم يليه سباق الإماراتيات السيدات يوم الأربعاء 28 ديسمبر، في منطقة سيح السلم في محمية المرموم في دبي.

دور كبير

وقال عمير بن جمعة الفلاسي المدير التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: «رغم ارتباط البطولة باسم منطقة السلم في محمية المرموم الطبيعية الأكبر من نوعها وكونها جزءاً من المشروع الرائد المخصص لتطوير أرياف وبراري دبي، إلا أن البطولة تلعب دوراً كبيراً ليس في مجال نشر ممارسة وتطوير رياضة الدراجات الهوائية في الدولة وتمكين المرأة وحسب.

ولكن أيضاً في أن تكون مشاركة في الاحتفال بالمناسبات الوطنية والأحداث والإنجازات التي تشهدها الدولة، فقد نظمنا في النسخة السادسة خلال العام الماضي سباقات احتفالاً باليوبيل الذهبي وعيد الاتحاد الخمسين لتأسيس الدولة وللاحتفاء أيضاً باستضافة إكسبو دبي 2020، أكبر تجمع للبشرية في مكان واحد في العالم، ونظمنا أيضاً في النسخة الماضية سباق حتّا-إكسبو النخبة للرجال كون منطقة حتّا تمثل واحدة من المناطق الطبيعية الساحرة التي تمتلك إمكانيات سياحية كبيرة كما تتيح لهواة رياضة الدراجات الهوائية خوض تجربة رائعة.

واليوم نفتخر بأن ندخل بالسباق في وسط مدينة دبي بجزأيها التراثي والحديث حيث تكون انطلاقة سباق النخبة للرجال من أمام بيت المغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم في منطقة الشندغة التاريخية التي شهدت تأسيس دبي الحديثة وبداية ترسيخ قواعد التطور والنمو.

ويمر السباق برموز حضارية وطنية من بينها بيت الاتحاد الذي شهد مراسم توقيع تأسيس الدولة عام 1971 مروراً بالمركز التجاري العالمي الذي يجمع سنوياً أكبر الشركات وصنّاع القرار في جميع مجالات الحياة في العالم، ومتحف المستقبل الأروع في فكرته وتصميمه ودوره الرائد، والسوق المالي ومنطقة ميدان، وغيرها من المناطق الحضارية التي تتميز بها دبي وأصبحت حديث العالم».

اعتماد

من جهة ثانية اعتمدت اللجنة المنظمة التي تضم أيضاً ماجد عبد الرحمن البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، ورامي بسام النابلسي رئيس اللجنة المالية والتسويق، ومحمد عبد الله الموسى رئيس اللجنة اللوجيستية، قائمة حكام السباقين الأولين للهواة.

وتضم قائمة حكام السباق الأول للهواة الرجال، كلاً من: علي اليعربي، سيف الشرقي، وليد الشامسي، خالد بالاسود، عمر المنصوري، عبدالله الناخي، إسماعيل بلال، حصة الزعابي، شيخة المسماري، وفاطمة عبدالوهاب، فيما تضم قائمة حكام السباق الثاني للهواة السيدات، كلاً من: علي اليعربي، سيف الشرقي، وليد الشامسي، عمر المنصوري، خالد بالأسود، علي الظنحاني، جمعة المربوعي، يوسف المعيني، سارة قائد، وعلا ذيب.

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