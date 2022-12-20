«طواف الشارقة» يستعرض تحضيرات النسخة الثامنة

المصدر: الشارقة- وام

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عقدت اللجنة العليا المنظمة للدورة الثامنة من طواف الشارقة الدولي للدراجات، الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اجتماعها الثالث، برئاسة عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بحضور ياسر عمر الدوخي مدير الطواف والأعضاء رؤساء اللجان الفرعية، لمراجعة تقارير اللجان المختلفة وسير العمل فيها استعداداً لانطلاق الحدث، الذي يقام من 27 إلى 31 يناير 2023.

وبحث الاجتماع مسارات المراحل الخمس للطواف، وقائمة الفرق المشاركة والفعاليات المصاحبة والقرية الترفيهية، التي ستستقبل المشاركين والجمهور، إلى جانب الترتيب لمؤتمر صحافي موسع، بالتنسيق مع لجنة الإعلام والتسويق للإعلان عن كل تفاصيل الحدث، علماً بأن هنالك طوافاً للشباب سيكون مصاحباً للطواف الدولي، من خلال المرحلة الأولى والمرحلة الخامسة، وذلك حرصاً من اللجنة المنظمة لإكساب الشباب المزيد من الخبرة الميدانية الخاصة بسباقات الدراجات.

وقال عبدالملك جاني: إن النسخة المقبلة من الطواف هي نسخة مثالية تحافظ على كل المكتسبات، التي تحققت في الدورات الماضية، مؤكداً أن التعاون يتم على أكمل وجه بين شركاء التنظيم والرعاة والمؤسسات المختلفة، وسوف يستمتع الجمهور بالسباق، الذي يستعرض أهم المعالم السياحية بالإمارة وبالفعاليات، التي ستتسابق في إعدادها المدن والمناطق، التي ستمر بها مراحله.

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