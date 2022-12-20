روضة السركال تتصدر أغلى كؤوس الشطرنج

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدرت روضة السركال لاعبة نادي أبوظبي، منافسات السيدات في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج التي ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بمركز الأعمال أبوظبي بمشاركة 105 لاعبين ولاعبات يمثلون 17 نادياً وتختتم بعد غدٍ، وانتزعت روضة السركال الصدارة بعد الفوز على وافية درويش لاعبة نادي العين لترفع رصيدها إلى 3 نقاط ونصف بفارق نصف نقطة عن وافية درويش التي تراجعت للمركز للثاني.

وعلى مستوى منافسات الرجال، انفرد محمد سعيد يليلي «الفجيرة» بالصدارة بعد فوزه على أحمد فريد «دبي»، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ونصف في الصدارة بنهاية الجولة الخامسة، بينما توقف الأخير عند حاجز 3 نقاط ونصف، ويلاحق الصدارة عمران الحوسني «أبوظبي» بعد فوزه الثمين على منافسه عبد الرحمن الطاهر «الشارقة».

وعمار السدراني «الفجيرة» الذي فاز على سالم أحمد سالم «دبي»، ليتقاسم الوصافة مع الحوسني برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويلتقي في الجولة السادسة، محمد سعيد يليلي مع عمران الحوسني، عمار السدراني مع أحمد فريد، سالم أحمد سالم مع عبد الرحمن الطاهر، خليفة خالد مع علي عبد العزيز.

وفي بطولة الناشئين حافظ سالم البلوشي «اتحاد كلباء»، على الصدارة برصيد خمس نقاط من خمس مباريات، بعد فوزه على سعود جابر «الشارقة»، ويليه في الترتيب راشد أبوبكر بفارق نصف نقطة عن المتصدر، ويلتقي في الجولة السادسة سالم البلوشي مع راشد أبوبكر في مواجهة نادية في سباق المركز الأول.

وعلى صعيد الفتيات تصدرت موزة ناصر الشامسي «العين» برصيد أربع نقاط بعد فوزها بالجولة الرابعة على حور النعيمي «رأس الخيمة»، وتتقاسم المركز الثاني برصيد 3 نقاط، كل من عنود عيسى ومريم المعيني «فتيات الشارقة»، حنين أمين «دبي»، وتواجه موزه الشامسي في الجولة الخامسة حنين أمين، ويشهد اليوم إقامة جولتين للسيدات والفتيات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز