«جودو الإمارات» يبدأ مشوار «الأساتذة الكبرى» اليوم

المصدر: القدس - وام

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يبدأ منتخب الإمارات للجودو اليوم مشاركته في بطولة الأساتذة الكبرى للجودو، المقامة حالياً بالصالة الرياضية الكبرى بمدينة القدس، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو (IJF).

وانطلقت، أمس، منافسات البطولة التي تقام في إطار بطولات الجودو الكبرى المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويشارك فيها 367 لاعباً ولاعبة من 58 دولة، في مقدمتهم أبرز المصنفين في العالم، ويبلغ مجموع جوائزها 200 ألف يورو.

ويشارك منتخب الإمارات في منافسات البطولة بلاعبين اثنين هما باشا نور الذي سيواجه نظيره الياباني فوجيوارا سوتارو اليوم في منافسات وزن تحت 81 كجم، فيما يلعب زميله ظفار كوسوف، يوم غدٍ، مع اللاعب الإستوني المخضرم ميناسكين جريجوري في منافسات وزن تحت 100 كجم.

ويرأس بعثة منتخب الإمارات، ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد، والمدرب فيكتور سكرتوف.

وكانت قرعة البطولة قد أقيمت أول من أمس عبر تقنية الفيديو بفندق إقامة الوفود، بمشاركة فلاد مارينيسكو، المدير العام للاتحاد الدولي ممثلاً عن رئيس الاتحاد الدولي للجودو.

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