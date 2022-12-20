«ختامية أبوظبي لصيد الكنعد» غداً

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق يوم غدٍ منافسات الجولة الختامية لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، والتي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على مدار 3 أيام متواصلة، في ثالث وآخر جولات البطولة للموسم الجاري.

ويغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في منافسات البطولة التي تعد من أهم الأحداث الرياضية التي تسعى للحفاظ على الموروث الشعبي لأبناء الإمارات في صيد الكنعد.

وتجاوز عدد المسجلين في الجولة الختامية حتى الآن 320 رقماً مرشحين للزيادة في آخر أيام التسجيل، علماً أن الجولة الماضية كانت قد شهدت تسجيل 398 قارباً في المنافسة التي أقيمت في نوفمبر الماضي.

وتتميز بطولة صيد الكنعد بلوائحها التي تجعل من المتسابق حكماً على نفسه طوال مراحل الصيد، وذلك من خلال توثيق الصيد وفق اللوائح التي وضعها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والقوانين التي سيتم تطبيقها خلال المنافسة.

وأكد ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن الإقبال الكبير للمشاركة في هذه الجولة يأتي كونها الجولة الأخيرة، والجميع يسعى للمنافسة على لقبها إضافة إلى المنافسة على لقب بطل الموسم في صيد الكنعد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز