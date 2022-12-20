منافسات قوية في الصيد بالصقور بمهرجان ليوا

المصدر: الظفرة - وام

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شهدت فعاليات مهرجان ليوا الدولي بمنطقة تل مرعب في الظفرة منافسة قوية في اليوم الأول لمنافسات الصيد بالصقور، والذي تم تخصيصه لفئة الملاك بمشاركة وصلت إلى 178 طيراً في الفئات الـ4 للمنافسة.

وفي فئة جير شاهين، فاز بالمركز الأول مجرن محمد بن مجرن بزمن 20.25 ثانية، وحل ثانياً أحمد محمد المري (20.282 ثانية)، وجاء ثالثاً عبد الله راشد المنصوري (20.518 ثانية)، وفي فئة جير بيور، فاز بالمركز الأول أحمد راشد الخيلي (20.583 ثانية)، وجاء ثانياً محمد خلفان المنصوري (21.183 ثانية).

وجاء ثالثاً راشد غانم الهاجري (21.457 ثانية)، وفي فئة جير تبع، حقق المركز الأول عبدالله خميس الحساني (20.314 ثانية)، وحل ثانياً بطي أحمد بن مجرن (20.547 ثانية)، وجاء ثالثاً حمد فالح النعيمي (20.682)، وفي فئة جير قرموشة، جاء في المركز الأول سعيد عبدالله الفلاسي (20.184 ثانية)، وجاء ثانياً حمدان المنصوري (20.211 ثانية)، وحل ثالثاً ساري المنصوري (20.766 ثانية).

وتوج عبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي الفائزين في مختلف الفئات في الختام، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة.

وعبر المشاركون من الصقارين في فئة الملاك عن سعادتهم لعودة منافسات الصيد بالصقور في مهرجان ليوا كونه من المواعيد المنتظرة بالنسبة لهم بشكل سنوي.

وتنطلق اليوم منافسات اليوم الأخير من بطولة الصيد بالصقور، والذي تم تخصيصه للجرانيس، حيث ستقام المنافسة على شوطين بحيث يخصص الشوط الأول لفئة جير شاهين وتبع، وخصص الشوط الثاني لجير قرموشة وبيور.

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من ناحية أخرى وفي بطولة ليوا للدريفت على حلبة مرعب للاستعراض ضمن منافسات المهرجان، فاز الأردني أحمد دحام بالمركز الأول، وحل ثانياً الكويتي مسيار النواف، وجاء ثالثاً الإماراتي محمد ناصر الحربلي.

وكانت المنافسات بدأت بمشاركة 39 سيارة لتدخل عبر سلسلة من الاستعراضات طوال التصفيات المختلفة ضمن مشاركة قوية للعديد من النجوم والمحترفين في البطولة.

وشهدت منافسات الدريفت حضوراً جماهيرياً كبيراً لمحبي استعراض السيارات، حيث قدم المشاركون لوحة مميزة على حلبة استعراض مرعب.

وتنطلق اليوم بطولة هدد الحمام، والتي تعد من البطولات المستحدثة ضمن مهرجان ليوا الدولي قبل مواسم، ولاقت استحساناً كبيراً وإقبالاً أكبر على المشاركة من الشباب في مرعب، ووضعت اللجنة إحداثيات التجمع للمتسابقين في المناطق المختلفة والمخصصة لانطلاق المتسابقين ثم المخصصة لهدد الحمام لاحقاً وبعدها التدقيق في المشاركات بعد الصيد، وتجاوز عدد المسجلين في فئة الجير في هذه البطولة 80 طيراً حتى الآن، فيما وصل عدد الطيور المسجلة في فئة الوحش إلى 20، وسيسدل الستار في نهاية المنافسة اليوم بتتويج الفائزين في اللوحة الأخيرة للصيد بالصقور وبطولة هدد الحمام أيضاً.

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