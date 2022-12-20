اللائحة تمنح شباب الأهلي صدارة «تمهيدي اليد»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تصدر شباب الأهلي ختام الدور التمهيدي لدوري رجال اليد، وفقاً للائحة الفنية للمسابقات، والتي منحت الأفضلية لـ«فرسان دبي» باللجوء لنتيجة مواجهة الفريقين بالبطولة.

والتي انتهت لصالح شباب الأهلي 23 - 22، رغم تساويهما في رصيد 19 نقطة، ومنحت اللائحة فريق الوصل المركز الثالث والجزيرة الرابع، بعد فوز الوصل على العين 28 - 27، وتساوى الفريقان في رصيد 15 نقطة، وجاء العين خامساً (14 نقطة ) والنصر سادساً (11 نقطة )، ومليحة سابعاً (10 نقاط)، ودبا الحصن ثامناً (9 نقاط).

مجموعتان

وبختام الدور التمهيدي تتواصل منافسات البطولة بالدور قبل النهائي بين مجموعتين، وضمت المجموعة الأولى فرق شباب الأهلي والوصل والعين ومليحة، والثانية فرق الشارقة والجزيرة والنصر ودبا الحصن، وتنطلق منافسات الدور قبل النهائي 3 فبراير المقبل، وتضاف نقاط اعتبارية لرصيد الفرق، حيث منحت اللائحة إضافة نقطتين لمتصدري المجموعتين بالدور قبل النهائي، ونقطة واحدة لوصيف المجموعتين بالدور نصف النهائي، وبقية الفرق من دون نقاط اعتبارية.

كأس نائب رئيس الدولة

من جهة أخرى، تبدأ منافسات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للرجال من 3 - 28 يناير المقبل، ويلتقي في الجولة الأولى الوصل مع مليحة، والنصر مع دبا الحصن على صالة الوصل (المجموعة الأولى)، والعين مع الجزيرة بصالة العين، وشباب الأهلي مع الشارقة بصالة شباب الأهلي (المجموعة الثانية).

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