«الشارقة للشطرنج» يعتمد توزيع المناصب الإدارية

المصدر: الشارقة - البيان

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اعتمد مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، توزيع المناصب الإدارية بعد تشكيل مجلس إدارته الجديد برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، وعضوية الشيخ خالد بن حميد بن صقر القاسمي النائب الأول للرئيس، وعمران عبد الله النعيمي النائب الثاني للرئيس، وجمال عيسى المدفع الأمين العام، وعلي سعيد الجلاف المدير المالي، وعمران نعمان آل علي الأمين العام المساعد، ووهيب جعفر الزرعوني رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتسويق.

وتقدم مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمكارمه الدائمة للنادي ولاعبيه وللثقة الغالية التي أولاها لمجلس الإدارة، وتقدم المجلس بالشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، لقراره بتشكيل المجلس الجديد.

واطلع المجلس على شهادات الأيزو الثلاث التي حصل عليها النادي مع نهاية عام 2022، والتي تشتمل على شهادة الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئة.

وتقدم رئيس النادي بالشكر إلى وهيب الزرعوني لجهوده وفريق العمل التي أسفرت عن حصول النادي على شهادات الأيزو.

واعتمد مجلس الإدارة تنظيم بطولة المرحوم علي سعيد أبو خليل الثانية المفتوحة للشطرنج اعترافاً بما قدمه للنادي.

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