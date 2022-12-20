الرحومي عضواً بـ «تنفيذية الطب الرياضي الآسيوية»

المصدر: دبي - البيان

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فاز الدكتور عبدالله الرحومي نائب رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية بعضوية اللجنة التنفيذية في المنظمة الآسيوية للطب الرياضي، على هامش اجتماعات المنظمة التي عقدت في هونغ كونغ، وحظي الرحومي بدعم اللجنة الأولمبية في إطار تعزيز دور لجنة الطب الرياضي في الإمارات على الصعيد المحلي والقاري والدولي.

ويأتي الإنجاز بعد فترة قصيرة من اختيار الدكتور هاشل الطنيجي رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية عضواً في لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للطب الرياضي، على هامش النسخة 37 للمؤتمر الدولي للطب الرياضي التي عقدت في المكسيك، وشهدت إعلان فوز دبي باستضافة النسخة الـ 38 من المؤتمر عام 2024، بمشاركة العديد من لجان الطب الرياضي من جميع أنحاء العالم.

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